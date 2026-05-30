Vier Mannschaften, ein Abend, 90 Minuten Nervenzusammenbruch

Der SV Raspo Lathen hat sich in einem turbulenten Herzschlagfinale die Meisterschaft der Kreisliga Mitte-Nord gesichert. Nach einem Gewitter vor Spielbeginn musste die Partie gegen SV Blau-Weiß Lorup kurzfristig auf den B-Platz verlegt werden, selbst der Übertragungswagen von EmsTV wurde noch umrangiert. Mit etwas Verspätung wurde schließlich um 20 Uhr angepfiffen. 265 Zuschauer verfolgten einen packenden letzten Fußballabend in Lathen.

Großen Anteil daran, dass Lorup lange im Spiel blieb, hatte zudem Schlussmann Leon Schmits, der mit mehreren starken Paraden eine noch höhere Niederlage verhinderte.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Lathen spielbestimmend und spielte phasenweise mutig und schnörkellos nach vorne. Calvin Luka van den Wildenberg erhöhte nach einer Ecke per Kopf auf 3:1 (59.). Zwar brachte Luca Wingbermühlen Lorup in der Schlussphase noch einmal heran (85.), doch Dominic Dickmann machte mit einem verwandelten Foulelfmeter in der Nachspielzeit alles klar (90.+4).

Lorup erwischte den besseren Start und ging bereits nach zwei Minuten durch Carsten Wesseln per Kopf nach einer Ecke in Führung. Lathen zeigte jedoch die passende Reaktion eines Spitzenteams, übernahm zunehmend die Kontrolle und drängte auf den Ausgleich. Dominic Dickmann traf nach starkem Solo zum verdienten 1:1 (27.), ehe Tim Gerdelmann kurz vor der Pause einen Abstauber zur Führung nutzte (44.).

Der FC Wesuwe hat seine Pflichtaufgabe beim SV Sigiltra Sögel mit 3:2 erfüllt, muss sich im Titelrennen der Kreisliga Mitte-Nord am Ende aber knapp geschlagen geben. Da der SV Raspo Lathen parallel gegen Lorup mit 3:1 gewann, beendet Wesuwe die Saison punktgleich mit dem Spitzenreiter, zieht aufgrund des schlechteren Torverhältnisses jedoch den Kürzeren. Für den FCW geht es nun am 03. Juni in der Relegation gegen den Zweiten der Kreisliga Süd-Mitte, SV Adler Messingen, um den Aufstieg in die Emslandliga.

In Sögel brachte Henk Darwin Gröninger die Gäste früh nach einer Ecke in Führung (17.). Der SV Sigiltra Sögel war anschließend die aktivere Mannschaft und verdiente sich durch Anton Jansen den Ausgleich (31.). Doch erneut Gröninger stellte die Führung für Wesuwe noch vor der Pause wieder her (36.).

Nach dem Seitenwechsel traf Jansen mit seinem zweiten Treffer zum 2:2 (54.), ehe Gröninger seinen Hattrick perfekt machte. Nach einem stark ausgespielten Angriff schob die Nummer zehn (Grönninger) zum entscheidenden 3:2 ein (68.). In der Schlussphase verteidigte Wesuwe den Vorsprung, während der Blick immer wieder nach Lathen ging. Doch weil der Spitzenreiter nichts mehr anbrennen ließ, blieb Wesuwe trotz Sieg nur Rang zwei.