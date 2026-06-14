Vier Mannschaften aus der Region legen personell nach

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der AC Catania Kirchheim/Teck verstärkt seine erste Mannschaft für die Saison 2026/2027 mit Matteo Liburdi. Der 22-jährige offensive Mittelfeldspieler bringt Kreativität, Technik und Spielintelligenz mit. Liburdi ist offensiv flexibel einsetzbar, fühlt sich aber vor allem im zentralen Mittelfeld wohl. Zu seinen Stärken zählen Dribbling, Spielübersicht und präzises Passspiel. Der Neuzugang sieht beim AC Catania eine gute Möglichkeit, sich sportlich weiterzuentwickeln und will mit der Mannschaft die gemeinsamen Ziele erreichen.

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Spvgg Weil der Stadt

Die Spvgg Weil der Stadt verstärkt ihren Kader mit Elion Haradini und Aleks Djeri. Haradini ist ein junger, ambitionierter zentraler Mittelfeldspieler und war unter anderem für Rutesheim, Eltingen und Maichingen aktiv. Mit Dynamik und fußballerischer Qualität soll er zusätzliche Optionen im Zentrum schaffen. Djeri bringt Erfahrung mit und fühlt sich vor allem auf der rechten Abwehrseite zuhause. Zweikampfstärke, Einsatzbereitschaft und Teamgeist zeichnen den Defensivspieler aus. Der Verein heißt beide Neuzugänge willkommen.

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TSF Ditzingen

Die TSF Ditzingen begrüßen David Arnold zurück an der Lehmgrube. Der Offensivspieler durchlief die Jugend des Vereins und schaffte dort den Sprung in den Herrenbereich. Mit Tempo und Torgefahr stellte er gegnerische Defensiven immer wieder vor Probleme. Nach seinem Wechsel zum SKV Rutesheim blieb er verletzungsbedingt ohne Pflichtspiel. Nun kehrt Arnold ins grün-weiße Trikot zurück. Der Verein wünscht ihm Gesundheit und einen erfolgreichen Neustart.

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TSV Dagersheim

Der TSV Dagersheim setzt auch zur neuen Saison auf den eigenen Nachwuchs. Mit Tillmann Jauss rückt ein talentierter Spieler aus der eigenen Jugend in die Herren I auf. Der zentrale Mittelfeldspieler bringt Einsatzbereitschaft, Spielverständnis und Leidenschaft mit und soll künftig das Bezirksliga-Team verstärken. Für den Verein ist der Schritt ein weiteres Zeichen der eigenen Nachwuchsarbeit. Der TSV freut sich, Jauss in der Herrenmannschaft begrüßen zu dürfen und wünscht ihm eine erfolgreiche, verletzungsfreie Zeit.

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