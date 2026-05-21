Vier Mal Flutlicht und Zweiter gegen Dritter: Heiße Endphase beginnt

– Foto: Sven Ebert

Am 28. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 1 verdichtet sich die Spannung an beiden Enden der Tabelle. SKV Rutesheim und FV Löchgau liefern sich weiter das enge Duell um die ersten beiden Plätze, während dahinter SG Schorndorf auf einen Ausrutscher hofft. Im Keller sind SGM Krumme Ebene am Neckar und SV Kaisersbach bereits abgestiegen, doch für GSV Pleidelsheim, SpVgg Satteldorf und die Mannschaften davor bleibt der Druck groß. Selbst Teams mit scheinbar ordentlichem Polster können sich noch nicht zurücklehnen. Es ist ein Spieltag, in dem beinahe jede Begegnung nach Bedeutung riecht.

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Für SSV Schwäbisch Hall ist nach dem wilden 2:6 in Weinstadt Wiedergutmachung gefragt. Mit 38 Punkten steht die Mannschaft zwar im Mittelfeld, doch der Blick nach unten ist noch nicht ganz entspannt. TSV Ilshofen reist dagegen mit breiter Brust an: Das 6:0 gegen Kaisersbach war ein klares Zeichen, dass nach oben noch etwas gehen soll. Mit 45 Punkten ist Ilshofen Vierter und will den Druck auf Schorndorf hochhalten. Für Schwäbisch Hall ist es ein Spiel zwischen Reaktion und Restanspannung, für Ilshofen eines zwischen Hoffnung und Pflicht. ---

Morgen, 19:15 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar SGM Ebene TSG Öhringen Öhringen 19:15 PUSH

Für die bereits abgestiegene SGM Krumme Ebene am Neckar geht es sportlich nur noch um Haltung und einen sauberen Abschluss. Das 0:4 in Oeffingen hat noch einmal die Schwierigkeiten dieser Saison offengelegt. TSG Öhringen kommt nach dem 0:2 gegen Crailsheim mit Wut im Gepäck und weiß, dass ein weiterer Rückschlag im Rennen um die oberen Plätze schwer wiegen würde. Mit 41 Punkten ist der Aufsteiger noch in einer interessanten Zone, darf aber gegen einen Tabellenletzten nichts liegen lassen. Gerade solche Spiele tragen oft die größte Gefahr in sich. ---

SV Leonberg/Eltingen hat mit dem 5:0 in Heimerdingen eindrucksvoll gezeigt, wie stabil die Mannschaft in guter Form sein kann. Mit 41 Punkten ist der Aufsteiger klar im Soll und hat sogar noch leisen Blickkontakt nach oben. TV Oeffingen ließ beim 4:0 gegen Krumme Ebene ebenfalls keine Zweifel aufkommen und liegt bei 38 Punkten. Das Duell hat daher mehr Schärfe, als es ein Blick auf die Tabelle zunächst vermuten lässt. Leonberg/Eltingen kann sich weiter festsetzen, Oeffingen einen großen Schritt in Richtung endgültiger Sicherheit machen. Es ist ein Spiel mit viel Energie im gesicherten, aber noch unruhigen Mittelfeld. ---

Für GSV Pleidelsheim wird die Luft dünner. Die 2:3-Niederlage in Schorndorf war die nächste bittere Enttäuschung, und mit 28 Punkten bleiben nur geringe Chancen. Nun kommt mit Sport-Union Neckarsulm ein Gegner, der selbst nach dem 0:2 gegen Satteldorf noch nicht völlig sorgenfrei ist. Die Gäste stehen bei 38 Punkten und verfügen über ein gutes Polster, aber eben über kein beruhigendes. Für Pleidelsheim ist dieses Heimspiel fast schon eine letzte große Gelegenheit, den Anschluss zu halten. Für Neckarsulm ist es die Chance, sich aus der Restanspannung zu lösen. ---

Sa., 23.05.2026, 15:30 Uhr TSV Crailsheim Crailsheim SG Weinstadt SG Weinstadt 15:30 live PUSH

Beide Mannschaften haben zuletzt starke Zeichen gesetzt. TSV Crailsheim gewann 2:0 in Öhringen und verschaffte sich Luft, SG Weinstadt überrollte Schwäbisch Hall sogar mit 6:2. Entsprechend treffen zwei Teams aufeinander, die sich mit 36 beziehungsweise 37 Punkten etwas Luft verschafft haben, aber noch nicht völlig frei sind. Gerade in dieser Tabellenregion sind direkte Duelle besonders wertvoll, weil ein Sieg das Polster sofort deutlich wachsen lässt. Crailsheim kann sich mit einem Heimerfolg weiter stabilisieren, Weinstadt mit einem Auswärtssieg sogar die Tür ins ruhige Mittelfeld aufstoßen. ---

Sa., 23.05.2026, 15:30 Uhr SpVgg Satteldorf Satteldorf TSV Heimerdingen 1910 Heimerdingen 15:30 live PUSH

SpVgg Satteldorf hat mit dem 2:0 in Neckarsulm einen wichtigen Sieg gefeiert und sich auf 31 Punkte verbessert. Das rettende Ufer ist damit wieder sichtbar, aber noch längst nicht erreicht. Gegen TSV Heimerdingen 1910 wartet nun ein direktes Duell, das im Abstiegskampf eine enorme Bedeutung trägt. Die Gäste wurden beim 0:5 gegen Leonberg/Eltingen hart getroffen und stehen bei 35 Punkten. Ein Auswärtssieg würde vieles beruhigen, eine Niederlage dagegen neue Unruhe bringen. Für Satteldorf ist es die Chance, den Rückstand zu verkürzen und das Saisonfinale noch einmal richtig zu öffnen. ---

So., 24.05.2026, 15:00 Uhr SV Kaisersbach Kaisersbach SKV Rutesheim Rutesheim 15:00 PUSH

SV Kaisersbach ist bereits abgestiegen und musste beim 0:6 in Ilshofen noch einmal die ganze Härte dieser Saison spüren. Nun kommt ausgerechnet Spitzenreiter SKV Rutesheim, der beim 2:2 in Löchgau zwar Punkte liegen ließ, seine Ausgangsposition aber verteidigte. Mit 63 Punkten bleibt Rutesheim vorn und weiß zugleich, dass Löchgau nur drei Zähler dahinter lauert. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine große Überraschung. Doch genau diese Spiele gegen scheinbar klare Außenseiter sind im Titelrennen oft tückisch. Rutesheim darf sich keinen Moment der Nachlässigkeit erlauben. ---

Das ist das große Spiel dieses Spieltags. SG Schorndorf hat mit dem 3:2 gegen Pleidelsheim Rang drei gefestigt und steht bei 50 Punkten. Gegen FV Löchgau bietet sich nun die Chance, das Rennen an der Spitze noch einmal anzufachen. Die Gäste kommen nach dem 2:2 gegen Rutesheim mit gemischten Gefühlen: Der Punkt gegen den direkten Konkurrenten war wertvoll, der Rückstand auf Platz eins aber blieb bestehen. Löchgau braucht im Titelrennen weiter jeden Sieg, Schorndorf will die eigene starke Saison mit einem weiteren Ausrufezeichen krönen. Viel mehr Spitzenspannung geht in dieser Liga derzeit kaum.