– Foto: Siegfried Lörz

Vier Mal Budenzauber im Fußballkreis Hallenfußball +++ Das ist der Stand der Dinge

Noch dauert es ein bisschen, bevor die Sinsheimer Vereine in die Winterpause gehen. Derweil laufen die Planungen für die Hallenturniere bereits auf Hochtouren und wie im vergangenen Winter findet 2025/26 erneut bei vier Vereinen Budenzauber statt. Der TSV Obergimpern, der FVS Sulzfeld, der TSV Helmstadt und die SG Kirchardt sind bereit für den Kick unterm Dach. Für die austragenden Klubs gilt – weitere Anmeldungen sind herzlich willkommen.

Den Auftakt in die Hallenserie bestreitet traditionell der TSV Obergimpern. Am Samstag, den 27. Dezember lädt der Kreisligist in der Bad Rappenauer Kraichgauhalle zu seinem siebzehnten Erwin-Ruess-Gedächtnisturnier. Das Turnier ist benannt nach dem früheren ersten Vorsitzenden Erwin Ruess, der am 31. Dezember 2007 plötzlich und unerwartet verstorben ist. "Die Einladungen sind verschickt, das Teilnehmerfeld ist jedoch noch nicht komplett", sagt Obergimperns Turnierverantwortlicher Sven Möller. Das Interesse geht dafür über die Kreisgrenzen hinaus, wie Möller verrät, "wir haben Anmeldungen aus dem Sinsheimer, dem Mosbacher und dem Mannheimer Fußballkreis erhalten und planen mit rund 15 Mannschaften." Am Abend vor dem Dreikönigstag veranstaltet der FVS Sulzfeld seinen längst etablierten REWE Ströhmann Cup. Am 5. Januar ist es soweit und die Ravensburghalle öffnet ihre Pforten. Los soll´s gegen 17 Uhr gehen, es ist somit ein Mitternachtsturnier, das zu später Stunde seinen Sieger küren wird. "Letztes Jahr stieg das Finale um 22 Uhr", sagt Michael Diefenbacher. Aktuell haben sieben Teams gemeldet, der Sportliche Leiter des FVS fügt hinzu: "Wenn wir zwischen zehn und fünfzehn Meldungen rauskommen, wäre das top."

Die Sulzfelder beginnen mit ihrer eigenen kleinen Hallenserie am 28. und 29. Dezember, mit denGerümpelturnieren für aktive und passive Mannschaften. Jugendturniere stehen ebenfalls an. "Deshalb ist es ganz praktisch, dass wir den Aufbau samt Rund-um-Bande nur einmal erledigen müssen und dann über die Schulferienzeit gleich mehrere Turniere austragen können", erläutert Diefenbacher. In Helmstadt gibt es diesen Winter sogar mehr Budenzauber als sonst. Neben den traditionellen Turnieren der Alten Herren (Ü32) und der Aktiven, das dieses Mal als Sören Vollmer Hallencup firmiert, ist diesen Winter erstmals ein Frauenturnier mit sechs Mannschaften geplant. "Das Frauenturnier ist quasi unser Highlight und findet im Wechsel mit den Aktiven statt", sagt Frank Herbinger, der 1. Vorsitzende des TSV. Bei den Aktiven planen die Helmstädter mit zehn bis sechzehn Teams, bei den Alten Herren mit laut Herbinger, "hoffentlich 24 Mannschaften." Die Turniere in der Schwarzbachhalle werden allesamt am 10. Januar 2026 über die Bühne gehen.