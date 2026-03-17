Vier Mal 15 Tore und mehr: Die torreichsten Spiele in Württemberg

– Foto: Jens Körner

Herren: Alle Spiele mit 10 Toren und mehr

18:2 - TSV Notzingen II - Wernauer SF (Kreisliga B)

17:0 - TSV Münchingen - TV Pflugfelden (Bezirksliga)

0:15 - SportKultur Stuttgart II - TV89 Zuffenhausen II (Kreisliga B)

0:15 - SGM Lichtenwald/Winterbach II - TSV RSK Esslingen II (Kreisliga B)

14:0 - GFV Odyssia Esslingen - SGM Lichtenwald/Winterbach II (Kreisliga B)

0:14 - AKV B.G. Ludwigsburg - FV Löchgau II (Bezirksliga)

4:10 - TSV Ludwigsburg II - TSG Steinheim II (Kreisliga B)

12:1 - KSC Sindelfingen - NK Zagreb Sindelfingen (Kreisliga B)

0:13 - TSV Sparwiesen II - Spfr Jebenhausen (Kreisliga B)

13:0 - TSV Eningen/Achalm II - SKV Eningen/Achalm (Kreisliga B)

7:5 - TG Kirchheim - SGM Ohmden/Holzmaden (Kreisliga B)

0:12 - FC JAT Fellbach - TV Stetten i.R. (Kreisliga B)

12:0 - SV Nehren II - SGM Unterjesingen/Hagelloch/Wendelsheim II (Kreisliga B)

2:10 - Spvgg Weil der Stadt III - Türk Gücü Möglingen (Kreisliga B)

9:3 - SF Mundelsheim - FV Kirchheim II (Kreisliga B)

11:0 - SKV Palästina Al Q’uds Stgt. - FK Sarajevo Stuttgart (Kreisliga B)

10:1 - K.F. I. B. Sindelfingen - FC Gärtringen (Kreisliga B)

10:1 - SGM Hohenmemmingen/Burgberg - TSG Nattheim II (Kreisliga B)

0:10 - 1. SV Fasanenhof - SV Tuna Spor Echterdingen (Kreisliga B)

6:4 - TG Schömberg - SV Egesheim (Kreisliga A)

6:4 - TSV Berkheim - FV Vorwärts Faurndau (Bezirksliga)

4:6 - TSV Betzingen III - SV Hailfingen (Kreisliga B)

8:2 - SpVgg Renningen II - TSV Schwieberdingen III (Kreisliga B)

0:10 - TSF Ditzingen II - TSV Korntal (Kreisliga B)

6:4 - Türkspor Ditzingen - SV Friolzheim (Kreisliga B)

2:8 - TSV Mühlhausen - SGM Sachsenheim II (Kreisliga B)

5:5 - SKV Erligheim - Aramäer Bietigheim (Kreisliga B)

3:7 - TSG Heilbronn - NK Croatia Heilbronn (Kreisliga B)

Damen: Alle Spiele mit 10 Toren und mehr

21:0 - SGM Klosterreichenbach I/Musbach II - SGM Musbach/Klosterreichenbach II (Bezirksliga)

4:8 - ASV Spartania Eislingen - TSV Sielmingen (Bezirksliga)

10:0 - VfL Kirchheim - TSV Grafenberg (Bezirksliga)

0:10 - TSV Michelfeld - TSV Neuenstein II (Regionenliga)

9:1 - SGM SC Unterzeil/Dietmanns/Hauerz/Aitrach - SC Blönried (Regionenliga)

10:0 - FC Biegelk. Erdmannhausen - TSV Ottmarsheim II (Bezirksliga)