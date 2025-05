Vier Leistungsträger verlängern ihre Verträge am Küstenkanal

Linksverteidiger Tom Kanowski bleibt dem Klub ein weiteres Jahr erhalten. Der 21-Jährige, der in dieser Spielzeit bislang auf 30 Einsätze kommt, überzeugte besonders in der Rückrunde durch Tempo und Durchsetzungsvermögen. Sportleiter Olaf Blancke sieht in ihm „enormes Potenzial“ und erwartet eine weitere Entwicklung in Richtung Konstanz.

Auch Tim Janßen bleibt dem Verein treu und unterzeichnete für zwei weitere Jahre. Der 26-Jährige absolvierte 33 Spiele in der laufenden Saison und war an fünf Treffern direkt beteiligt. Blancke lobt die Offensivqualitäten des flexibel einsetzbaren Mittelfeldspielers, sieht aber gleichzeitig noch Entwicklungsspielraum in dessen Effektivität im Spiel.