Vier Leistungsträger bleiben beim SV Thüle

– Foto: Niklas Funk

Der SV Thüle aus der Bezirksliga Weser-Ems, Staffel 4, kann frühzeitig Planungssicherheit vermelden. Für die Saison 2026/2027 haben vier zentrale Spieler ihre Zusage gegeben: Lucas Duen, Justin Wagner, Simon Bickschlag sowie Torhüter Julius Meyer werden auch künftig das Trikot des SVT tragen.

Mit den Verlängerungen bindet der Verein nicht nur sportlich wichtige Akteure, sondern sichert sich auch Stabilität im Mannschaftsgefüge. Alle vier Spieler gehören zu den verlässlichen Kräften im Kader und stehen Woche für Woche für Einsatzbereitschaft und Konstanz – sowohl auf dem Platz als auch im Mannschaftsalltag. Verlässliche Säulen im Kader Besonders die Zusage von Keeper Julius Meyer unterstreicht die Bedeutung der Personalentscheidungen. Als feste Größe im Tor sorgt er für Sicherheit in der Defensive. Auch Lucas Duen, Justin Wagner und Simon Bickschlag zählen zu den Spielern, auf die das Trainerteam regelmäßig bauen kann.

Ihre weitere Zusammenarbeit mit dem Verein ist ein klares Signal: Der SV Thüle setzt auf eingespielte Strukturen und vertraut auf bewährte Leistungsträger, statt auf kurzfristige Lösungen. Starke Verbindung zum Verein Ein besonderer Aspekt der Verlängerungen ist die enge Bindung einiger Spieler an den Klub. Mit Lucas Duen und Julius Meyer bleiben erneut zwei echte Thüler dem Verein treu. Die lokale Verwurzelung ist ein wichtiger Bestandteil der Vereinsidentität und wird von Verantwortlichen wie Fans gleichermaßen geschätzt.