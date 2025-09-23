 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
Vier Landesligisten müssen unter der Woche nachsitzen

Am morgigen Mittwoch stehen zwei Partien in den Landesligen an.

Am morgigen Mittwoch stehen für vier Landesligisten Nachholspiele an. Unter Flutlicht erwartet dabei der TSV Heimerdingen die Sport-Union Neckarsulm. Außerdem messen sich der BSV Schwenningen und der VfL Nagold.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

Landesliga, Staffel 1

Morgen, 19:00 Uhr
TSV Heimerdingen 1910
TSV Heimerdingen 1910Heimerdingen
Sport-Union Neckarsulm
Sport-Union NeckarsulmNeckarsulm
19:00

Nach dem Abstieg aus der Verbandsliga steht der TSV Heimerdingen nach fünf Spielen im Tabellenmittelfeld auf dem achten Rang. Ex-Oberligist Sport-Union Neckarsulm rangiert gleichzeitig etwas weiter unten im Klassement. Mit nur drei Punkte aus fünf Partien hofft Neckarsulm auf den zweiten Sieg.

Landesliga, Staffel 3

Morgen, 19:30 Uhr
BSV 07 Schwenningen
BSV 07 SchwenningenBSV Schwenn.
VfL Nagold
VfL NagoldVfL Nagold
19:30

Zwei Tabellennachbarn messen sich am Mittwoch in Schwenningen. Der VfL Nagold steht mit elf Punkten aus sieben Spielen auf dem sechsten Rang. Die Hausherren haben nach sechs Einsätzen einen Punkt weniger und stehen direkt hinter Nagold. Dem Sieger winkt der vierte Saisonsieg und der Anschluss an der Verfolgerduell der beiden Führungsteams.

23.9.2025, 14:00 Uhr
Timo BabicAutor