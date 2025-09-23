Vier Landesligisten müssen unter der Woche nachsitzen

__________________________________________________________________________________________________

Nach dem Abstieg aus der Verbandsliga steht der TSV Heimerdingen nach fünf Spielen im Tabellenmittelfeld auf dem achten Rang. Ex-Oberligist Sport-Union Neckarsulm rangiert gleichzeitig etwas weiter unten im Klassement. Mit nur drei Punkte aus fünf Partien hofft Neckarsulm auf den zweiten Sieg.

Zwei Tabellennachbarn messen sich am Mittwoch in Schwenningen. Der VfL Nagold steht mit elf Punkten aus sieben Spielen auf dem sechsten Rang. Die Hausherren haben nach sechs Einsätzen einen Punkt weniger und stehen direkt hinter Nagold. Dem Sieger winkt der vierte Saisonsieg und der Anschluss an der Verfolgerduell der beiden Führungsteams.

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________