Vier Landesliga-Verlängerungen und Kreisliga-Personalplanung

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der 1. FC Eislingen setzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, auf zentrale Säulen seines Kaders. Torhüter Dominik Kuhn, der defensive Mittelfeldspieler Korcan Sari, Torjäger Aykut Durna und der verletzte Mario Brenner bleiben dem Verein auch 2026/27 erhalten. Trainer Tim Schöller hebt bei Dome vor allem Identifikation und Entwicklung hervor. Korcan gilt mit Konstanz und Einsatz als wichtiger Baustein. Aykut, aktuell mit 25 Toren in 26 Spielen Führender der Torjägerliste, bleibt als zentrale Offensivkraft. Bei Mario steht nach langer Verletzungszeit die Hoffnung im Vordergrund, ihn bald wieder auf dem Platz zu sehen.

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TSV Wendlingen

Der TSV Wendlingen hält in der Kreisliga A1 Neckar/Fils auch seine Offensive zusammen. Max Gall, Daniel Geigle, Julian Rios Baz, Nemanja Stefanovic, Dzemail Smailovic, Sedat Ibak, Muammer Bazar und Besnik Galica verlängern für die Saison 2026/27. Damit bleibt ein Angriff erhalten, der für Tempo, Durchschlagskraft und Torgefahr stehen soll. Gerade in engen Spielen entscheidet oft die Qualität im letzten Drittel. Wendlingen setzt deshalb auf eingespielte Abläufe, vertraute Rollen und Stürmer, die jederzeit den Unterschied machen können.

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Fußballbezirk Stuttgart/Böblingen



Die Ansetzungen der folgenden Spiele haben sich geändert:

Bezirksliga Stuttgart-Böblingen

SpVgg Holzgerlingen - SV Nufringen

Alter Termin: Samstag, den 23.05.2026 um 15.00 Uhr

Neuer Termin: Donnerstag, den 21.05.2026 um 19.30 Uhr

SV Deckenpfronn - VfL Herrenberg

Alter Termin: Samstag, den 23.05.2026 um 15.00 Uhr

Neuer Termin: Dienstag, den 26.05.2026 um 19.00 Uhr

VfL Oberjettingen - TV Echterdingen II

Alter Termin: Samstag, den 23.05.2026 um 15.00 Uhr

Neuer Termin: Montag, den 25.05.2026 um 15.00 Uhr

Kreisliga A, Staffel 2

GFV Ermis Metanastis Stuttgart - FV

Germania Degerloch

Sonntag, den 23.05.2026 um 15.00 Uhr

Neuer Spielort:

FV Germania Degerloch 1897 e.V.

Königsträßle 15

70597 Stuttgart

Sonstiges

Das Sportgericht hat folgende Urteile getroffen:

Bezirksliga Stuttgart

Spielkennung: 351260168

Croatia Stuttgart – SV Bonlanden

vom 06.04.2026

Das o. g. Spiel wird seinem tatsächlichen Ausgang nach gewertet.

Kreisliga B, Staffel 3

Spielkennung: 351326168

Croatia Stuttgart II – SV Bonlanden II

vom 06.04.2026

Das o. g. Spiel ist dem Verein Croatia Stuttgart II mit 0:3 Toren als verloren und dem Spielgegner entsprechend als gewonnen zu werten.

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