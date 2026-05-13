Vier Landesliga-Verlängerungen und Kreisliga-Personalplanung

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der 1. FC Eislingen setzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, auf zentrale Säulen seines Kaders. Torhüter Dominik Kuhn, der defensive Mittelfeldspieler Korcan Sari, Torjäger Aykut Durna und der verletzte Mario Brenner bleiben dem Verein auch 2026/27 erhalten. Trainer Tim Schöller hebt bei Dome vor allem Identifikation und Entwicklung hervor. Korcan gilt mit Konstanz und Einsatz als wichtiger Baustein. Aykut, aktuell mit 25 Toren in 26 Spielen Führender der Torjägerliste, bleibt als zentrale Offensivkraft. Bei Mario steht nach langer Verletzungszeit die Hoffnung im Vordergrund, ihn bald wieder auf dem Platz zu sehen.
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Der TSV Wendlingen hält in der Kreisliga A1 Neckar/Fils auch seine Offensive zusammen. Max Gall, Daniel Geigle, Julian Rios Baz, Nemanja Stefanovic, Dzemail Smailovic, Sedat Ibak, Muammer Bazar und Besnik Galica verlängern für die Saison 2026/27. Damit bleibt ein Angriff erhalten, der für Tempo, Durchschlagskraft und Torgefahr stehen soll. Gerade in engen Spielen entscheidet oft die Qualität im letzten Drittel. Wendlingen setzt deshalb auf eingespielte Abläufe, vertraute Rollen und Stürmer, die jederzeit den Unterschied machen können.
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Die Ansetzungen der folgenden Spiele haben sich geändert:
Bezirksliga Stuttgart-Böblingen
SpVgg Holzgerlingen - SV Nufringen
Alter Termin: Samstag, den 23.05.2026 um 15.00 Uhr
Neuer Termin: Donnerstag, den 21.05.2026 um 19.30 Uhr
SV Deckenpfronn - VfL Herrenberg
Alter Termin: Samstag, den 23.05.2026 um 15.00 Uhr
Neuer Termin: Dienstag, den 26.05.2026 um 19.00 Uhr
VfL Oberjettingen - TV Echterdingen II
Alter Termin: Samstag, den 23.05.2026 um 15.00 Uhr
Neuer Termin: Montag, den 25.05.2026 um 15.00 Uhr
Kreisliga A, Staffel 2
GFV Ermis Metanastis Stuttgart - FV
Germania Degerloch
Sonntag, den 23.05.2026 um 15.00 Uhr
Neuer Spielort:
FV Germania Degerloch 1897 e.V.
Königsträßle 15
70597 Stuttgart
Sonstiges
Das Sportgericht hat folgende Urteile getroffen:
Bezirksliga Stuttgart
Spielkennung: 351260168
Croatia Stuttgart – SV Bonlanden
vom 06.04.2026
Das o. g. Spiel wird seinem tatsächlichen Ausgang nach gewertet.
Kreisliga B, Staffel 3
Spielkennung: 351326168
Croatia Stuttgart II – SV Bonlanden II
vom 06.04.2026
Das o. g. Spiel ist dem Verein Croatia Stuttgart II mit 0:3 Toren als verloren und dem Spielgegner entsprechend als gewonnen zu werten.
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