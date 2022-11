Vier KSC-Tore im umkämpften Nachbarderby annuliert

Das Schiedsrichtergespann aus dem Nachbarlandkreis meinte es nicht gut mit den Gastgebern, denn nicht weniger als vier Tore wurden wegen abseits zurückgepfiffen. Beim VAR wären zumindest zwei Tore als Treffer durchgegangen.

So mußten sich die Kirchascher in einem hitzigen, hochemotionalen und kampfstarken Derby beim 1:1 gegen Lengdorf mit einer Punkteteilung zufrieden geben. Die erste Großchance zur Führung hatte auf KSC-Seite Florian Schrödl, der eine scharfe Hereingabe von Kapitän Johannes Westermaier verzog (9.). Die Gäste machten es besser und trafen mit strammen Schuss - einem echten Strahl - unter die Latte durch Simon Nußrainer (20.). Die Antwort folgte prompt mit dem vermeintlichen Ausgleichstreffer, den Florian Schrödl nach klugem Anspiel von Thomas Angermaier erzielte (23.), doch der Linienrichter hob die Fahne ebenso wie beim Treffer nur drei Minuten später, erneut durch Florian Schrödl nach feinem Anspiel von Johannes Haindl. Lengdorf konterte über Florian Spielberger und Martin Lechner, doch KSC-Keeper Maximilian Bals war mit Fußabwehr zur Stelle (38.). Dann verzog KSC-Spielertrainer Alexander Mrowczynski aussichtsreich, ehe der Mann an der Linie nach Freistoßflanke und Treffer durch Florian Schrödl die Fahne ein drittes mal hob (45.).

Nach der Pause hatten die Platzherren Glück, als nach einem Eckball mehrfach die Kugel geblockt und letztlich auf der Torlinie weggeschlagen wurde (65.). Nach Foulspiel am eingewechselten Joungster Balazs Korpa schnappte sich KSC-Spielertrainer Alexander Mrowczynski die Kugel und glich vom Kreidepunkt aus (70.). Jetzt wollten die Gastgeber mehr, spielten aber die Angriffe nicht überlegt zu Ende. Eine scharfe Hereingabe von der rechten Seite fand am langen Pfosten Florian Schrödl, der das Leder zum 2:1 über die Torlinie grätschte (85.). Doch auch hier entschied der Unparteiische auf abseits, welches nie und nimmer der Fall war.