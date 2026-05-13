Vier Kontakte, ein Moment für die Ewigkeit

Es lief bereits die 94. Minute, als ein ganz junger Spieler den Ball im Strafraum bekam – und plötzlich alles explodierte. Für den VfL Herzlake wurde der 3:2-Erfolg in der Kreisliga Emsland gegen den TuS Haren zu einem Abend voller Emotionen. Im Mittelpunkt: Debütant Jannes Eveslage.
Als VfL-Herzlake-Trainer und Mannschaft in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne warfen, ahnte wohl niemand, dass ausgerechnet ein 18-jähriger A-Jugendspieler zum Helden des Tages werden würde. In der 93. Minute wurde Jannes Eveslage beim Stand von 2:2 eingewechselt – ein kurzer Handschlag an der Seitenlinie, ein letzter Impuls für die hektische Nachspielzeit.
Nur wenige Augenblicke später folgte eine Szene, die der Nachwuchsspieler wohl nie vergessen wird. Vier Ballkontakte benötigte Eveslage für sein erstes Tor im Herrenbereich. Der Ball landete im Netz, auf dem Platz brachen alle Dämme. Spieler stürmten auf den Torschützen zu, Ersatzbank und Zuschauer feierten ausgelassen den 3:2-Siegtreffer gegen den TuS Haren.
Besonders emotional: Nicht nur die Mannschaft der Ersten Herren jubelte mit dem Matchwinner. Auch Freunde und sein A-Jugendtrainer gehörten zu den ersten Gratulanten nach dem Schlusspfiff. Für einen jungen Spieler, der eben noch im Nachwuchsfußball unterwegs war, wurde dieser Sonntagabend zu einem dieser seltenen Fußballmomente, die sich tief einprägen.
Der VfL Herzlake sicherte sich durch das späte Tor nicht nur drei Punkte, sondern auch eine Geschichte, die im Verein noch lange erzählt werden dürfte.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an