Vier Kontakte, ein Moment für die Ewigkeit

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Es lief bereits die 94. Minute, als ein ganz junger Spieler den Ball im Strafraum bekam – und plötzlich alles explodierte. Für den VfL Herzlake wurde der 3:2-Erfolg in der Kreisliga Emsland gegen den TuS Haren zu einem Abend voller Emotionen. Im Mittelpunkt: Debütant Jannes Eveslage.

Als VfL-Herzlake-Trainer und Mannschaft in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne warfen, ahnte wohl niemand, dass ausgerechnet ein 18-jähriger A-Jugendspieler zum Helden des Tages werden würde. In der 93. Minute wurde Jannes Eveslage beim Stand von 2:2 eingewechselt – ein kurzer Handschlag an der Seitenlinie, ein letzter Impuls für die hektische Nachspielzeit.

Nur wenige Augenblicke später folgte eine Szene, die der Nachwuchsspieler wohl nie vergessen wird. Vier Ballkontakte benötigte Eveslage für sein erstes Tor im Herrenbereich. Der Ball landete im Netz, auf dem Platz brachen alle Dämme. Spieler stürmten auf den Torschützen zu, Ersatzbank und Zuschauer feierten ausgelassen den 3:2-Siegtreffer gegen den TuS Haren.