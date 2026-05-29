Vier Klubs kämpfen noch um den Klassenerhalt

Beim SC Victoria Mennrath laufen die Vorbereitungen auf die beiden entscheidenden Spiele im Abstiegskampf der Landesliga auf Hochtouren. Zwei Spieltage vor Saisonende hat die Mannschaft von Trainer Simon Netten den Klassenerhalt weiterhin in der eigenen Hand. Mit 36 Punkten steht Mennrath aktuell auf dem ersten Nichtabstiegsplatz und damit einen Zähler vor dem 1. FC Wülfrath, der derzeit den ersten Abstiegsrang belegt.
Doch schmerzen den SC Victoria Mennrath im Saisonendspurt zusätzlich vor allem die liegengelassenen Punkte gegen direkte Konkurrenten. So kam die Mannschaft vor einigen Wochen beim Tabellenletzten VfB 03 Hilden II nicht über ein 1:1 hinaus, zudem ging bereits das Hinspiel gegen Hilden II mit 2:3 verloren – genau jene Punkte, die im engen Abstiegskampf aktuell fehlen.
Am Sonntag (15 Uhr) gastiert Mennrath beim bereits abgestiegenen FC Remscheid. Auf den ersten Blick scheint die Ausgangslage klar, doch Mennraths Trainer warnt ausdrücklich davor, den Gegner zu unterschätzen. „Remscheid hat eine ordentliche Rückrunde gespielt und wird im letzten Heimspiel sicher noch mal alles reinwerfen. Wir gehen das Spiel extrem ernst an. Das wird definitiv keine leichte Aufgabe“, betont Netten.
Die spielfreie Woche zuletzt habe seiner Mannschaft allerdings gutgetan. Laut dem Coach konnten einige Spieler kleinere Blessuren auskurieren und neue Kräfte sammeln. Vor allem die Stimmung innerhalb der Mannschaft stimmt den Trainer optimistisch. „Die Energie ist da, der Teamgeist ist da. Die Jungs haben in den vergangenen Wochen gezeigt, dass sie den Abstiegskampf zu 100 Prozent angenommen haben. Jeder haut sich voll rein – egal ob auf oder neben dem Platz. Genau diese Mentalität brauchen wir jetzt auch in den letzten beiden Spielen“, erklärt Netten.
Dabei will sich Mennrath nicht mit den Ergebnissen der Konkurrenz beschäftigen. Zwar spielt Wülfrath bereits zwei Stunden früher beim abgeschlagenen Tabellenletzten VfB 03 Hilden II, doch bei den Mennrathern richtet sich der Fokus ausschließlich auf die eigenen Aufgaben. „Wir haben alles in eigener Hand und deshalb schauen wir nicht auf andere Plätze“, sagt Netten klar.
Verzichten muss Mennrath am Wochenende allerdings auf seinen besten Torschützen. Paul Szymanski, der in dieser Saison bereits zwölf Tore in 17 Ligaspielen erzielt hat, fehlt aus privaten Gründen. Netten sieht den Ausfall dennoch gelassen. „Natürlich ist Paul wichtig für uns, aber wir sind insgesamt gut aufgestellt und haben genügend Optionen im Kader“, so Netten.
Die Ausgangslage im Tabellenkeller bleibt derweil spannend. Während Wülfrath nach dem Spiel gegen Hilden II am letzten Spieltag noch beim bereits feststehenden Meister 1. Spvg Solingen-Wald 03 antreten muss, empfängt Mennrath dann den SC Union Nettetal.
Auch die VSF Amern und der SSV Bergisch Born kämpfen weiterhin um den Klassenerhalt. Amern steht derzeit bei 37 Punkten und trifft noch auf den TSV Solingen sowie die SG Unterrath. Bergisch Born hat aktuell 38 Zähler auf dem Konto und muss noch gegen Solingen-Wald 03 sowie den SC Velbert antreten. Vieles deutet daher auf einen spannenden Showdown am letzten Spieltag hin.