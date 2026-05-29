Vier Klubs kämpfen noch um den Klassenerhalt

Die Ausgangslage im Tabellenkeller bleibt derweil spannend. Während Wülfrath nach dem Spiel gegen Hilden II am letzten Spieltag noch beim bereits feststehenden Meister 1. Spvg Solingen-Wald 03 antreten muss, empfängt Mennrath dann den SC Union Nettetal.

Auch die VSF Amern und der SSV Bergisch Born kämpfen weiterhin um den Klassenerhalt. Amern steht derzeit bei 37 Punkten und trifft noch auf den TSV Solingen sowie die SG Unterrath. Bergisch Born hat aktuell 38 Zähler auf dem Konto und muss noch gegen Solingen-Wald 03 sowie den SC Velbert antreten. Vieles deutet daher auf einen spannenden Showdown am letzten Spieltag hin.