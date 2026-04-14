Vier Klubs, ein Thron: Mittelrheinliga-Restprogramm der Zielgeraden

Vier Teams der Mittelrheinliga haben die Regionalliga-Lizenz beantragt. – Foto: Neuber, Gündüz, LaBi

Die Saison 2025/26 biegt auf die Zielgerade ein. Knapp 75 Prozent der Spielzeit sind absolviert, 24 Punkte noch zu vergeben. Das sportliche Spitzenquartett deckt sich exakt mit jenen vier Vereinen, die die Lizenz für die Regionalliga West beantragt haben. Ein Blick in die Restprogramme und die „Glaskugel“ verrät, wer die besten Karten für den Aufstieg besitzt.

Fünf Punkte Polster auf die Konkurrenz sind in dieser Phase der Saison ein massiver psychologischer Vorteil. Gladbach kann es sich theoretisch leisten, ein Spiel zu verlieren und trotzdem vorne zu bleiben.

Die Hürden: Das Auswärtsspiel beim VfL Vichttal (24. Spieltag) scheint das "Endspiel" zu sein. Sollten die Kruth-Mannen dort gewinnen, ist ihnen der Titel kaum noch zu nehmen.

Das Programm: Mit Pesch (16.), SF Düren (14.) und SpVg Porz (13.) haben sie drei Pflichtsiege im Programm.

Siegburger SV 04

Restprogramm

23. Spieltag: (H) TuS Blau-Weiß Königsdorf (9.)

24. Spieltag: (A) SV Eintracht Hohkeppel (4.)

25. Spieltag: (H) SC Fortuna Köln II (6.)

26. Spieltag: (A) 1. FC Düren (10.)

27. Spieltag: (H) FC Pesch (16.)

28. Spieltag: (A) VfL Vichttal (3.)

29. Spieltag: (H) FC Hennef 05 (12.)

30. Spieltag: (A) SSV Merten (5.)

Fünf Punkte und das derzeit bessere Torverhältnis – dazu eine stabile Defensive – bringt die Mannschaft von Alexander Otto in die beste Verfolger-Position.

Das Programm: Siegburg steht aktuell auf dem Vizemeisterplatz, doch die „Wochen der Wahrheit“ stehen dem SSV erst noch bevor. Das Restprogramm liest sich wie ein Hindernislauf durch die Top-Regionen der Liga.

Die Hürden: Siegburg hat von den Top-Teams das schwerste Restprogramm. Sie müssen noch auswärts gegen Eintracht Hohkeppel (4.), auswärts gegen VfL Vichttal (3.) und am letzten Spieltag auswärts gegen den starken SSV Merten (5.) ran.

VfL Vichttal

Restprogramm

23. Spieltag: (A) SpVg Frechen 20 (7.)

24. Spieltag: (H) SV Bergisch Gladbach 09 (1.)

25. Spieltag: (A) FC Wegberg-Beeck (8.)

26. Spieltag: (H) SpVg Porz (13.)

27. Spieltag: (A) FC Teutonia Weiden (15.)

28. Spieltag: (H) Siegburger SV 04 (2.)

29. Spieltag: (A) SSV Bornheim (11.)

30. Spieltag: (H) TuS Blau-Weiß Königsdorf (9.)

Vichttal hat es in der eigenen Hand. Sie empfangen sowohl Bergisch Gladbach als auch den Siegburger SV zu Hause und könnte in die Rolle des "Königsmacher" schlüpfen.

Das Programm: Mitentscheidend werden die Duelle mit dem aktuellen Tabellenführer und dem Siegburger SV am 28. Spieltag.

Die Hürden: Das Auswärtsprogramm in Frechen (7.) und Wegberg-Beeck (8.) ist tückisch. Vichttal ist heimstark, lässt aber auswärts oft die nötige Konstanz vermissen.

SV Eintracht Hohkeppel

Restprogramm

23. Spieltag: (A) FC Teutonia Weiden (15.)

24. Spieltag: (H) Siegburger SV 04 (2.)

25. Spieltag: (A) SSV Bornheim (11.)

26. Spieltag: (H) TuS Blau-Weiß Königsdorf (9.)

27. Spieltag: (A) Sportfreunde Düren (14.)

28. Spieltag: (A) SC Fortuna Köln II (6.)

29. Spieltag: (H) 1. FC Düren (10.)

30. Spieltag: (A) FC Pesch (16.)

Mit 67 Toren hat die Brunetto-Elf den mit Abstand gefährlichsten Sturm. Das Torverhältnis (+38) ist wie ein Extrapunkt.

Das Programm: Hohkeppel hat das leichteste Restprogramm der Top-Teams. Abgesehen vom Duell gegen Siegburg spielen sie fast nur gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte (Teutonia Weiden, SSV Bornheim, Sportfreunde Düren, 1. FC Düren, FC Pesch).

Die Hürden: Hohkeppel könnte eine Siegesserie starten. Da Gladbach aber sechs Punkte Vorsprung hat, ist Hohkeppel auf zwei Patzer der Kruth-Elf angewiesen – bei voller Punktausbeute der letzten acht Spiele!