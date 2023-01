Vier Kicker der JFG Sempt Erding vom DFB eingeladen JFG stellt vier Talente bei der Regionalauswahlmaßnahme Südbayern

Vier Spieler der JFG Sempt Erding nehmen an der Regionalauswahlmaßnahme Südbayern teil. Bei einem internen Hallenturnier spielten die Talente gegen insgesamt 60 Nachwuchskicker.

Erding - Gleich vier Erdinger Nachwuchsfußballer der C1-Jugend der JFG Sempt Erding freuten sich über die Einladung des DFB zur Regionalauswahlmaßnahme Südbayern (Jahrgang 2009) in Traunstein. Die JFG-Kicker, die zusätzlich zum Vereinstraining noch einmal wöchentlich am DFB-Stützpunkt in Freising oder Wasserburg trainieren, konnten sich bei einem internen Hallenturnier mit insgesamt 60 DFB-Nachwuchskickern aus ganz Südbayern messen. sj