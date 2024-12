Marburg-Biedenkopf. . Ehe es in die Winterpause geht, sind an diesem Wochenende in der Fußball-Kreisoberliga Nord sechs Teams noch einmal gefragt, darunter jene vier, die mit einstelligen Punktzahlen im Tabellenkeller feststecken, in direkten Duellen. So ist zumindest der Plan. Schließlich fielen bereits am vergangenen Wochenende fünf Partien ins Wasser.