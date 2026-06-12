Vier hochkarätige Neue: Germania Okriftel bastelt am Gruppenliga-Kader Beim Verbandsliga-Absteiger soll in der neuen Saison der Turnaround gelingen +++ Ein neues Quartett weist gehobenes Niveau auf von Philipp Durillo · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Leonardo Goltz soll bei Germania Okriftel zu alter Stärke zurückfinden. – Foto: Willi Roth (Archiv)

Hattersheim. Die vergangene Saison lief für Germania Okriftel zum Vergessen: Dass das Team im letzten Saisonspiel beim FV Biebrich beim Stande von 0:6 zur Halbzeit das Spiel abbrach, passte irgendwie zu einer völlig verkorksten Spielzeit, die der Club aus dem Hattersheimer Stadtteil letztlich mit 13 Punkten abgeschlagen auf dem letzten Platz beendete. Nun soll in der kommenden Saison alles besser laufen. Trainer Sascha Amstätter will seine erste richtige Sommervorbereitung nutzen, um das Team wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Dazu passend wird es auch einen großen Umbruch im Kader geben. Zehn Spieler bleiben, dazu sollen externe Neuverpflichtungen kommen. Nun sind bereits die ersten vier Zugänge bekannt.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. In der Offensive sollen bei der Germania künftig Leonardo Goltz und Barkan Aksu wirbeln. Goltz kennt Amstätter bereits als Gegner, als Amstätter noch die SG Hoechst trainiert und Goltz beim FC Bierstadt seinen Durchbruch im Aktivenbereich erlebte. "Leo war schon länger bei uns im Training, ich hatte ihm damals auch zu seinem Wechsel zum SV Wiesbaden verholfen. Zuletzt ist seine Entwicklung etwas ins Stocken geraten, nun wollen wir ihm wieder zu alter Stärke verhelfen. Von diesem Wechsel können wir gegenseitig profitieren", erklärt Amstätter.

Aksu und Kohl kommen vom Gruppenliga-Meister Auch mit Barkan Aksu, der vom Meister VfB Unterliederbach kommt, ist Amstätter bestens vertraut, schließlich spielte Aksu bereits im Trikot der SG Hoechst unter Amstätters Regie und ist nun wieder mit seinem ehemaligen Trainer vereint. Ebenfalls aus Unterliederbach wechselt mit Philippe Kohl ein etablierter Defensivspieler nach Okriftel. Für die Torhüterposition hat die Germania Fabio Milicia (DJK Sportfreunde Bad Homburg) verpflichtet. Dazu sollen noch zwei weitere junge Keeper kommen.