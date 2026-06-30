Vier Härtetests auf dem Weg zum Saisonstart

Nach dem Trainingsauftakt stehen für den SV Wilhelmshaven nun auch die ersten Härtetests fest. Mit vier Testspielen gegen Mannschaften aus der Region will der Oberligist die Grundlagen für die neue Spielzeit legen und dem Trainerteam die Möglichkeit geben, Abläufe zu festigen sowie den Kader weiter einzuspielen.

Vier Begegnungen bis zum Saisonstart

Den Auftakt macht der SVW am Freitag, 3. Juli, um 19.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen GW Firrel. Fünf Tage später, am 8. Juli (19 Uhr), folgt der Vergleich mit dem Heidmühler FC.