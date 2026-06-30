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Vier Härtetests auf dem Weg zum Saisonstart
Vier Testspiele gegen Gegner aus unterschiedlichen Spielklassen sollen wichtige Erkenntnisse für die neue Oberliga-Saison liefern
Der SV Wilhelmshaven hat seine Testspieltermine für die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 bekanntgegeben. In den kommenden Wochen trifft die Mannschaft von Trainer Bi Le Tran auf vier Gegner, um sich Schritt für Schritt auf den Ligastart einzustimmen.
Nach dem Trainingsauftakt stehen für den SV Wilhelmshaven nun auch die ersten Härtetests fest. Mit vier Testspielen gegen Mannschaften aus der Region will der Oberligist die Grundlagen für die neue Spielzeit legen und dem Trainerteam die Möglichkeit geben, Abläufe zu festigen sowie den Kader weiter einzuspielen.
Vier Begegnungen bis zum Saisonstart
Den Auftakt macht der SVW am Freitag, 3. Juli, um 19.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen GW Firrel. Fünf Tage später, am 8. Juli (19 Uhr), folgt der Vergleich mit dem Heidmühler FC.
Am 11. Juli wartet mit der zweiten Mannschaft des SSV Jeddeloh ein weiterer anspruchsvoller Test. Den Abschluss der Vorbereitungsspiele bildet am 22. Juli (19 Uhr) das Duell gegen den WSC Frisia.
Fokus auf die Entwicklung der Mannschaft
Für das Trainerteam um Bi Le Tran stehen in den Testspielen weniger die Ergebnisse als vielmehr die Weiterentwicklung der Mannschaft im Vordergrund. Nach zahlreichen personellen Veränderungen im Kader sollen die Partien dazu dienen, Spielabläufe zu automatisieren, Neuzugänge zu integrieren und die Belastung in der Vorbereitung kontinuierlich zu steigern.
Mit den vier Begegnungen erhält der SV Wilhelmshaven die Gelegenheit, sich unter Wettkampfbedingungen auf den Saisonstart in der Oberliga Niedersachsen vorzubereiten. Gleichzeitig bieten die Testspiele den Anhängern erstmals die Möglichkeit, die neu formierte Mannschaft im Einsatz zu erleben.