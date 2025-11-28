Vier Gözübüyük-Tore reichen FC Fürth II nicht zum Sieg

.„Unglaublich“ nannte er den Verlauf. In der ersten Hälfte zeigten die Gäste bis zum 1:1 ihren wohl besten Auftritt in der bisherigen Saison. Doch viele Fehler machten es dem FCF im Anschluss schwer. „Von den sechs Toren müssen wir uns fünf auf die eigene Fahne schreiben“, ärgerte sich Atali über drei grobe Schnitzer. Trotzdem sah er ein ordentliches bis phasenweise kämpferisch gutes Spiel: „Ein Unentschieden wäre unterm Strich gerecht gewesen.“ Die Olympia verbesserte sich auf Rang vier, der FC bliebt Neunter. Tore: 0:1 Gözübüyük (7.), 1:1 Gianluca Lucchese (25.), 2:1 Gatscha (35.), 2:2, 2:3 Gözübüyük (40., 51.), 3:3 Edam (65.), 4:3 Zöller (70), 5:3 Feldi (84.), 5:4 Gözübüyük (84.,