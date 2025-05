Vier gewinnt: Fischer führt SVB zum Heimsieg

Zwei Wochen vor Saisonende begrüßte der SVB die SGM Unterzeil/Seibranz auf der Klosterwiese, wobei die Spielgemeinschaft - ähnlich wie die Baindter Mannschaft - stark aus der Winterpause gekommen ist und vor der Partie in der Rückrundentabelle (Platz 3 mit 23 Punkten) sogar knapp vor dem SV Baindt (Platz 5 mit 21 Punkten) rangierte. Im Vergleich zum souveränen Auswärtssieg in der Vorwoche gegen den TSV Meckenbeuren rückten für die angeschlagenen Hosse und Fink, Geggier und Zweifel neu in die Mannschaft. Außerdem rotierte Torhüter B. Walser zurück zwischen die Pfosten.

Zentraler Protagonist war in den Anfangsminuten aber erstmal ein anderer - Baindts Nummer 7 Jan Fischer. Nur Augenblicke nach Anpfiff sah Kapitän Thoman den schnellen Außen über die linke Seite starten und brachte die Kugel gefährlich in den Raum zwischen rechten Innenverteidiger und Außenverteidiger. Letzter grätschte den scharfen Pass unglücklich Fischer in die Füße, welcher vor Torhüter Schramm die Ruhe behielt und auf 1:0 stellte (1.). Nur wenige Sekunden später war es erneut Fischer, der diesmal von M. Szeibel nach einem schnell ausgeführten Freistoß per Heber über die Abwehrkette perfekt bedient wurde, wobei Baindts Nummer 7 die Kugel am Ende sehenswert im rechten oberen Winkel zum 2:0 unterbrachte (2.). Angetrieben von diesem Doppelschlag erspielte sich die Baindter Mannschaft in der Folge immer wieder gefährliche Chancen, wie zum Beispiel als M. Szeibel den Ball an die Latte nagelte oder Dischl mit einem Heber an Schramm scheiterte. Folgerichtig erhöhte der SVB wenig später auf 3:0, als Fischer die Kugel halblinks vor die Füße fiel, er den gegnerischen Außenverteidiger zum wiederholten Male stehen ließ und mit seinem leicht abgefälschten Abschluss den lupenreinen Hattrick perfekt machte (21.). Trotz defensiver Anfälligkeiten blieb die SGM nach vorne jedoch nicht ungefährlich, wobei unter anderem Brugger und B. Walser den Anschlusstreffer verinderten. Auf der Gegenseite präsentierte sich der Landesliga-Absteiger dagegen aber weiterhin in Torlaune: ein diagonaler Pass von Caltabiano rutschte zu Thoma am rechten Strafraumeck durch, welcher mit seinem Abschluss gegen die Laufrichtung des Torhüters auf 4:0 stellte (35.). Dischl verpasste wenige Minuten später sogar noch das 5:0; dennoch ging es mit einer deutlichen Baindter Führung in die Pause.