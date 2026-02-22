„Vier Geschenke verteilt“: Eine bittere erste Halbzeit für Weiden

Unterlegen: Weidens Tamer Tuncer (l.) verliert mit seinem Team gegen den noch unbesiegten Tabellenführer Bergisch Gladbach. – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Vor dem Spiel waren die Rollen klar verteilt: Der in dieser Saison noch ungeschlagene Tabellenführer der Fußball-Mittelrheinliga war zu Gast bei einem Team, das seit September auf einen Dreier wartet. Das Ergebnis nach dem Spiel bekräftigte die momentanen Kräfteverhältnisse. Mit 0:4 (0:4) verlor Teutonia Weiden zum Rückrundenauftakt gegen Bergisch Gladbach..

15 bittere Minuten zu Beginn kostete die Gastgeber das Spiel. Die Teutonia hatte zwar die erste Halbchance, doch Tamer Tuncer bekam nicht genug Druck hinter den Ball (1.). Und dann schlug das Team von Kevin Kruth eiskalt zu: Einen Freistoß ließ Weidens Torwart Souheil Zeddoug nach vorne abprallen, Rexhep Ajdari bedankte sich und staubte ab (4.). „Man merkt dem Team die Verunsicherung der vergangenen Monate an“, meinte Teutonias Sportlicher Leiter Cemil Temür.

„In der ersten Halbzeit haben wir vier Geschenke verteilt, das hat der Tabellenführer gut ausgenutzt. In der zweiten Halbzeit haben die Jungs sehr gute Arbeit geleistet und kämpferisch überzeugt“, bilanzierte Weidens Trainer Ercüment Dönmez nach diesem verregneten Nachmittag im Jupp-Derwall-Stadion.

Der Tabellenführer legte in Minute elf nach: Nach einem Konter kam der Ball über rechts in den Strafraum. Zeddoug verpasste ihn. Der überraschte Marcus Peters bugsierte den Ball ins eigene Netz. Es sollte noch bitterer kommen: Bergisch Gladbach konnte rund um den Strafraum kombinieren, der Ex-Beecker und Ex-FCDler Finn Stromberg vollendete zum 3:0 (14.). Einen bösen Fehler im Aufbau bestrafte Kruths Team mit dem 4:0 durch Ole Tillmann (27.). „Wir haben uns die Dinger teilweise selbst reingelegt, das hatte wenig mit der Effizienz des Gegners zu tun“, sagte Dönmez.

Vom Tabellenführer kam dann offensiv nicht mehr viel, dafür hatte Weiden drei Gelegenheiten zur Schadensbegrenzung: Meik Kühnels schöner Freistoß wurde von Torwart Robin Schulze zur Ecke abgelenkt (29.). Die brachte Argjend Pacolli scharf rein, Peters köpfte aber knapp drüber (29.). Auch Luca Barata verpasste den Treffer, weil er auf Vorlage von Neuzugang Rade Kostadinov den Ball nicht erwischte (41.).

Weiden ging mit drei Wechseln in Durchgang zwei, darunter war mit Adam Ahadut ein weiterer Winterneuzugang. Aufgegeben hatte die Teutonia nicht; der Versuch von Peters landete aber in den Armen des Torwarts (52.). Die Gäste scheiterten im Konter an Zeddoug (57.). In den Strafräumen passierte danach erst einmal nicht mehr viel. Weidens Torwart verhinderte in Minute 80 noch einmal den fünften Gegentreffer.

Wieder vier Gegentreffer

So blieb es beim 0:4 und dem vierten Duell beider Teams in der Mittelrheinliga, in dem Bergisch Gladbach jeweils vier Treffer erzielen konnte. Als bittere Pille kam für Weiden an diesem Nachmittag hinzu: Die unmittelbaren Konkurrenten um den Klassenerhalt, Porz und Hennef, konnten ihre Spiele jeweils gewinnen. Der Abstand zu einem Nichtabstiegsplatz beträgt nun bereits acht Zähler.

Am Freitag geht es für die Teutonia zum FC Wegberg-Beeck. „Wenn wir da so auftreten wie heute in der zweiten Halbzeit, dann wird es jede Menge Spaß in der Bude geben“, blickte Dönmez bereits voraus. „Auf uns warten jetzt 14 Endspiele“, ergänzte sein Sportlicher Leiter Temür.

Weiden: Zeddoug - Peters, Dedemen (81. Celik), Brendel - Tuncer, Varli (46. Ahadut), Kühnel, Barata (46. Sümbül), Pacolli - Kostadinov (76. Zorbozan), Don Futi (46. Deves)

