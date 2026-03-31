Vier Gegentreffer in neun Minuten für Neukirchen-Vluyn Bezirksliga, Gruppe 5: Der FC Neukirchen-Vluyn kassiert im Verfolgerduell mit Genc Osman eine frustrierende 4:5-Pleite. Torjäger Hoff ist am Mittwoch wieder dabei. von RP / Michael Ryberg · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Schnelle Gegentore für Neukirchen-Vluyn – Foto: M.A. Roman

Fünf Wochen nach seinem Debüt gab Mittelstürmer Danny Rankl den zweiten Einsatz für Bezirksligist FC Neukirchen-Vluyn. Das 26-minütige Comeback des Routiniers schrumpfte allerdings im Heimspiel gegen Genc Osman Duisburg zur Nebensache. Nach dem 4:5 (1:0) hat das Team von Trainer Abdelaziz Zenzoul die Tuchfühlung zum Tabellenvierten verloren.

Natürlich regten sich viele der 200 Zuschauer auch über Referee Niklas Fuhrmann auf. Der verhängte allerlei unglückliche Entscheidungen gegen die Gastgeber. Trainer Zenzoul zählte zu jenen, die den Unparteiischen mit in die Kritik einbezogen. Doch zur Wahrheit gehörten in beiden Halbzeiten auch gravierende Fehler der Neukirchener Fünferkette. Vor dem Wechsel, als Luis Gizinski nach Krasniqi-Ecke früh das 1:0 geköpft hatte (8.), fiel das nicht ins Gewicht. Genc Osman versiebte zweimal freistehend gegen Keeper Hendrik Bornschein, traf dazu nach Eckball die Querlatte. Dämpfer vor harter englischer Woche Nach der Pause allerdings spielte der Rangvierte mehrmals seine offensive Klasse aus. Beim 1:1 ließen gleich vier FCNV-Kicker den Torschützen Argjent Emrula am Strafraum seelenruhig gewähren (50.). Im Gegenzug war das immerhin schnell repariert: Astrit Krasniqi bediente im Konter 2:1-Schütze Phil Hardelauf (51.).