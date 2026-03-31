Vier Gegentreffer in neun Minuten für Neukirchen-Vluyn

Fünf Wochen nach seinem Debüt gab Mittelstürmer Danny Rankl den zweiten Einsatz für Bezirksligist FC Neukirchen-Vluyn. Das 26-minütige Comeback des Routiniers schrumpfte allerdings im Heimspiel gegen Genc Osman Duisburg zur Nebensache. Nach dem 4:5 (1:0) hat das Team von Trainer Abdelaziz Zenzoul die Tuchfühlung zum Tabellenvierten verloren.
Natürlich regten sich viele der 200 Zuschauer auch über Referee Niklas Fuhrmann auf. Der verhängte allerlei unglückliche Entscheidungen gegen die Gastgeber. Trainer Zenzoul zählte zu jenen, die den Unparteiischen mit in die Kritik einbezogen. Doch zur Wahrheit gehörten in beiden Halbzeiten auch gravierende Fehler der Neukirchener Fünferkette. Vor dem Wechsel, als Luis Gizinski nach Krasniqi-Ecke früh das 1:0 geköpft hatte (8.), fiel das nicht ins Gewicht. Genc Osman versiebte zweimal freistehend gegen Keeper Hendrik Bornschein, traf dazu nach Eckball die Querlatte.
Nach der Pause allerdings spielte der Rangvierte mehrmals seine offensive Klasse aus. Beim 1:1 ließen gleich vier FCNV-Kicker den Torschützen Argjent Emrula am Strafraum seelenruhig gewähren (50.). Im Gegenzug war das immerhin schnell repariert: Astrit Krasniqi bediente im Konter 2:1-Schütze Phil Hardelauf (51.).
Danach nahm die Partie einen Verlauf zum Haareraufen. Neukirchen ließ erst Mahde Faeede vor dem Sechzehner gewähren: 2:2 (65.). Zwei Minuten später spielte der FCNV fahrlässig auf Abseits: 3:2 durch Sandro Garcia Melian. Dann spazierte Mert Yagci durch die Deckung: 4:2 (71.). Und vor Emrulas 5:2 (74.) ließ sich Neukirchen im Zweikampf abkochen. Bittere Folge: vier Gegentore in neun Minuten.
Immerhin: Luis Gizinski verkürzte spät auf Zuspiel von Enedin Hadrovic (84.). Als Astrit Krasniqi einen an Gizinski verschuldeten Foulelfmeter zum 4:5 versenkte, waren allerdings schon fünf Nachspielminuten rum.
Mit breiter Brust wird der FCNV am Mittwoch (19.45 Uhr) vermutlich nicht beim Tabellenzweiten Rheinland Hamborn auflaufen. Immerhin: Mittelstürmer Luca Hoff, mit 13 Toren bester Neukirchener Schütze, hat dann seine Rot-Zwangspause abgesessen.