Vier Gegentore in Halbzeit zwei: Eggingen macht Blaustein spät platt

Es kam zu einem spannenden Spiel zwischen SW Donau und TSV Kettershausen-Bebenhausen. Die Gäste hatten gleich zu Beginn mehrere große Torchancen, doch Kaan Goldschmiedt und Alexander Seidel konnten nicht treffen. In der 25. Minute erzielte Daniel Meier das 1:0 für Donau nach einer Vorlage von Ferhat Kavgaci. Kurz vor der Halbzeit hatten Meier und Marvin Akhabue weitere Chancen. Nach der Pause erhöhte Florian Stiehle auf 2:0, als er den Ball elegant in den Winkel beförderte. In der 74. Minute erhielt Kettershausen einen Elfmeter, den Christoph Herz jedoch vergab.

Es kam es zu einem einseitigen Duell zwischen dem TSV Blaustein und dem SV Eggingen, das mit 0:5 endete. Enrico Heinz eröffnete in der 33. Minute den Torreigen, als er nach einem Pass von Tim Hehnle aus halblinker Position mit einem präzisen Schuss ins obere Eck traf. Direkt nach der Halbzeit nutzte Joel Schmitt einen Fehler in der Blausteiner Abwehr und erhöhte auf 0:2. Eggingen dominierte das Spiel, und in der 74. Minute traf Heinz erneut, nachdem Jaro Henke ihn mustergültig bediente. Ante Jelusic und Philipp Renz sorgten mit ihren Toren in der 79. und 90. Minute für den klaren Endstand. Blaustein bleibt im Abstiegskampf.

Im spannenden Duell zwischen der SGM Senden-Ay und dem SV Westerheim in der Bezirksliga Donau/Iller fiel das erste Tor in der 33. Minute. Jonas Maute brachte die Gäste mit einem präzisen Schuss in Führung. Die SGM kämpfte bis zur letzten Minute und wurde in der 88. Minute belohnt, als Anton Hartok den Ausgleich erzielte. Das Spiel endete 1:1.

Im Bezirksliga-Duell zwischen FV Asch-Sonderbuch und TSV Langenau setzten sich die Gastgeber mit 2:1 durch. In der 20. Minute vergab Lars Folcz einen Elfmeter für Asch-Sonderbuch, was die Stimmung trübte. Nach der Pause erzielte Florian Schmeißer per Kopfball das 1:0 nach einer Flanke von Paul Mayer. Max Mattheis erhöhte in der Nachspielzeit auf 2:0, assistiert von Folcz. Kurz vor dem Schlusspfiff traf Maximilian Neuburger für Langenau zum 2:1, doch die Zeit reichte nicht für mehr.

Im Duell setzte sich der FC Hüttisheim mit 2:1 gegen den SV Offenhausen durch. Dominik Krizmanic brachte die Gäste in der 49. Minute nach einem präzisen Pass von Luis Schurr in Führung. Nur 14 Minuten später erhöhte Matej Pejic, ebenfalls nach Vorarbeit von Schurr, auf 2:0. Jasmin Busatlic sorgte in der 72. Minute für den Anschlusstreffer, doch mehr sprang für Offenhausen nicht heraus.

In Jungingen trafen der SV Jungingen und SC Türkgücü Ulm in einem spannenden Bezirksliga-Duell aufeinander. Die Heimelf begann stark und ging früh durch Henrik Hülsmann in der 16. Minute nach einem präzisen Eckball von Dennis Strobel mit 1:0 in Führung. Doch kurz vor der Halbzeit gelang Ismail Demiray in der Nachspielzeit der Ausgleich für Türkgücü (1:1). Nach der Pause hatte Jungingen durch Laurin Schmidt eine große Chance, doch die Gäste übernahmen das Kommando. Nole Stanic verwandelte einen Elfmeter zur 2:1-Führung (70.), gefolgt von Toren von Fatajo Ousman (81.) und Vedin Bektic (86.), die den Endstand von 4:1 besiegelten.

Im Bezirksliga-Duell zwischen der SG Öpfingen und der TSG Ehingen setzte sich die Heim-Mannschaft mit 1:0 durch. Schon in der ersten Halbzeit drückte Öpfingen aufs Tempo, doch die Chancen von Robin Stoß blieben ungenutzt. Vor allem in der 39. Minute vergab er eine große Möglichkeit, als er einen präzisen Pass von Herde aus fünf Metern über das Tor setzte. Nach der Pause war es schließlich Frederik Braun, der in der 49. Minute nach einem mustergültigen Zuspiel von Jonas Herde den verdienten Führungstreffer erzielte. Öpfingen blieb dominant, während Ehingen kaum gefährlich wurde. In der Schlussphase vergaben Stoß und Mall weitere Chancen, während die TSG nur einmal gefährlich wurde, aber am starken Torwart Hein scheiterte.