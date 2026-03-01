Vier Gegentore in einer Halbzeit – Deisenhofen geht in Landsberg unter

Hart umkämpftes Spitzenspiel: Mit vollem Einsatz bestreitet Deisenhofens Nikolaos Gkasimpagiazov (l.) den Zweikampf gegen den späteren Torschützen Maxi Berwein. – Foto: Thomas Ernstberger

Es war durchaus was drin für den FC Deisenhofen beim Bayernliga-Zweiten TSV 1882 Landsberg, doch nach dem 4:2 (0:1)-Sieg der Hausherren musste FCD-Coach Andreas Pummer eingestehen: „Am Ende hat die glücklichere und vielleicht auch die reifere und abgezocktere Mannschaft gewonnen.“

Deisenhofen geht noch vor der Pause in Führung

Torchancen blieben im ersten Durchgang dennoch Mangelware. Kurz vor der Pause gingen dann aber die Blauhemden in Führung, als Tobias Seidl im Nachsetzen den Ball eroberte, Noah Semmler den Kopf oben behielt und den Torschützen Jan Krettek fand (41.). „Wille und Leidenschaft“ hätten seiner Mannschaft dieses Tor beschert, lobte Pummer. „Und so wollten wir in der zweiten Halbzeit weitermachen. Leider haben wir es versäumt, in der Landsberger Druckphase das zweite Tor nachzulegen.“

Lukas Kretzschmar hatte die größte Chance, als er allein aufs Tor zulief. Stattdessen kassierten die Deisenhofner praktisch im Gegenzug den Ausgleich durch Tino Reich (57.), allerdings „aus stark abseitsverdächtiger Position“, so Pummer. „Ich selbst stehe zu weit weg, aber einige Leute von uns, unter anderem unser Vorstand Martin Schmid, haben es besser gesehen.“ Für Landsbergs 2:1 durch Daniele Sgodzaj (77.) nach einem langen Ball und Querpass waren die Deisenhofner hingegen selbst verantwortlich. „Das war zu einfach“, monierte Pummer, der dann allerdings eine gute Reaktion seines Teams und den Ausgleich durch den kurz zuvor eingewechselten Florian Weber sah, der nach einer Ecke einköpfte (85.).

Landsberg dreht in der zweiten Hälfte auf

Jetzt wurde es noch einmal turbulent. Niclas Groß hätte unmittelbar darauf beinahe den FCD in Führung geschossen: Nach einer abgewehrten Ecke nahm er den Ball schön an, doch sein Versuch touchierte die Latte. Und so hatte Landsberg das bessere Ende für sich, wobei Pummer das 3:2 durch Luca Dollinger (89.) ziemlich ärgerlich fand: „Da lassen wir uns nach einem eigenen Einwurf an der Mittellinie auskontern.“ In der Nachspielzeit drängte seine Mannschaft auf den Ausgleich, forderte nach einer Szene, in der Weber zwar zum Abschluss kam, aber dabei von einem langen Bein getroffen wurde, Elfmeter.

Die Pfeife des Unparteiischen blieb jedoch stumm. „Der Schiedsrichter war heute nicht auf unserer Seite“, kritisierte Pummer, der schon in den 90 Minuten davor bei vielen Kleinigkeiten die Entscheidungen unausgewogen fand. Als die Deisenhofner alles nach vorne warfen, nutzte Maximilian Berwein einen Konter zum 4:2 (90.+7). „Das letzte Tor spielt keine Rolle mehr, trotzdem kann man eigentlich nicht vier Tore in einer Halbzeit kassieren, auch wenn eines davon vielleicht Abseits war“, so Pummer. „Das müssen wir aufarbeiten.“ Unzufrieden war der Trainer dennoch nicht: „Es war eine gute Partie von uns. Die Einstellung hat gepasst. Und es hätte so oder so ausgehen können.“