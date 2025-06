Vier Geburtstagsgeschenke zum Aufstieg

Für Büßleben ist der Aufstieg der größte Erfolg in der bisherigen Vereinsgeschichte. In der Pole Position ging die Mannschaft von Mario Wisocki in den letzten Spieltag, hatte aber ein schweres Spiel in Walschleben vor der Brust. Und die Blau-Weißen zeigten sich meisterlich, gewannen ihre Partie während Verfolger Erfurt Nord in Bad Tennstedt am Ende verlor. Fast 600 Zuschauer sahen zwischen Walschleben und Büßleben aber zunächst einen nervösen Beginn. Torgefahr gab es in der ersten halben Stunde – wenn überhaupt – nur nach ruhenden Bällen. Die erste wirkliche Chance brachte dann gleich die Führung. Meyer fand Kreische, der im Zentrum viel Platz hatte und Tschirschky in der Schnittstelle bediente. Das Geburtstagskind blieb cool vor Russek und schob zur Pausenführung ein (33.). Mit der Führung im Rücken spielte Büßleben befreiter und hatte durch Volkmer noch einen Abschluss nach Solo (38.). Auf der Gegenseite setzte Körber einen Ball über den Kasten (45.).