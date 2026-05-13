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Vier Fußballvereine aus dem Bezirk Freiburg am Vatertag im Pokalfieber
Letzte Ausfahrt Elzach +++ Das Frauenfinale (14 Uhr): SG ESV/PSV Freiburg II – FC Weiswe
Sie greifen nach dem gläsernen Bezirkspokal: die Kapitäne Ben Wölfle (links) von der SG Simonswald/Obersimonswald und Robin Maier vom SV RW Gottertal mit dem Bezirksvorsitzenden Arno Heger – Foto: Matthias Kaufhold
Sie laden erneut nach Elzach: Die Verantwortlichen des Fußballbezirks Freiburg richten am Donnerstag in der Werner-Gießler-Arena das Bezirkspokalfinale 2026 für Frauen und Männer aus.
Das gab's noch nie in der langen Geschichte des Bezirkspokals Freiburg: zwei Auflagen hintereinander am gleichen Ort. Nachdem die Sportfreunde Elzach-Yach im vergangenen Jahr zum hundertjährigen Bestehen des Teilvereins SC Elzach bereits die Finalspiele der Frauen und Männer ausrichteten, ist das junge Team um Vorstandssprecher Marius Wernet an diesem Donnerstag, Christi Himmelfahrt, erneut Gastgeber in der Werner-Gießler-Arena. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.