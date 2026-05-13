Vier Fußballvereine aus dem Bezirk Freiburg am Vatertag im Pokalfieber Letzte Ausfahrt Elzach +++ Das Frauenfinale (14 Uhr): SG ESV/PSV Freiburg II – FC Weiswe von Matthias Kaufhold (BZ) · Heute, 11:15 Uhr · 0 Leser

Sie greifen nach dem gläsernen Bezirkspokal: die Kapitäne Ben Wölfle (links) von der SG Simonswald/Obersimonswald und Robin Maier vom SV RW Gottertal mit dem Bezirksvorsitzenden Arno Heger – Foto: Matthias Kaufhold

Sie laden erneut nach Elzach: Die Verantwortlichen des Fußballbezirks Freiburg richten am Donnerstag in der Werner-Gießler-Arena das Bezirkspokalfinale 2026 für Frauen und Männer aus.