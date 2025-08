Vier Fortuna-U23-Spieler können in dieser Saison auftrumpfen

Während Ex-Kapitän Jan Boller zum Zweitliga-Absteiger SSV Ulm wechselte, unterschrieb Torwart Ben Zich einen Profivertrag bei den Rheinländern und wurde für ein Jahr an Roda Kerkrade verliehen. Und Hamza Anhari sowie Elias Egouli, die nach wie vor zum etatmäßigen „Zwote“-Aufgebot gehören, absolvierten einen Großteil der Vorbereitung im Kreise der Profis, zeigten sich in den Testspielen und sind zumindest Kader-Alternativen für Cheftrainer Daniel Thioune.

Doch auch in der am vergangenen Wochenende gestarteten Regionalliga-Saison ist Fortunas U23 mit einigen interessanten Talenten, die durchaus auf sich aufmerksam machen könnten, gespickt. Darunter nicht nur Spieler aus dem eigenen Nachwuchs und interessante Zugänge, sondern auch Akteure, die schon einige Spiele für die „Zwote“ absolviert haben und sich nun in den Fokus spielen könnten. Vor dem Heimauftakt gegen Rot-Weiß Oberhausen (Samstag, 14 Uhr, Paul-Janes-Stadion) werfen wir einen Blick auf einige dieser Hoffnungsträger.

Wechselte im Alter von acht Jahren an den Flinger Broich und durchlief von da an alle Jugend-Mannschaften von Fortuna. Der Mittelfeldspieler war im Vorjahr Teil der erfolgreichen U19, die es bis ins Achtelfinale um die Deutsche Meisterschaft geschafft hatte, und unumstrittener Stammspieler. Vu zeichnet sich durch seine hohe Laufbereitschaft und einen unermüdlichen Willen aus und ist mit seiner Arbeit zwischen den Strafräumen sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff eine echte Bereicherung.

Conor Tönnies

Verstärkte zur neuen Saison den „Zwote“-Sturm, nachdem er in der abgelaufenen Oberliga-Spielzeit für die SpVg Schonnebeck 24 Tore geschossen und zehn Treffer vorbereitet hatte. Zwar traf er in der Vorbereitung nur im Test gegen Ratingen 04/19 (5:1), was aber mitnichten darauf schließen lässt, dass er sich eine Liga höher nicht zurechtfindet. Schließlich brauchen Um- und Eingewöhnung ihre Zeit. Nach Jahren in Schonnebeck spielt Tönnies in einem ganz neuen Team und ist mit anderen Abläufen, Mitspielern und Rahmenbedingungen konfrontiert.

Leonard Brodersen

Spielte schon in der Vorsaison für die U23 und stand sogar zweimal im Zweitliga-Kader. Wird nach dem Wechsel von Jan Boller zum mit wichtigstem Mann in der Defensive. Der Innverteidiger bewies schon in der abgelaufenen Saison, dass er dieser Verantwortung gewachsen ist. Leistet gute und fleißige Abwehrarbeit und ist zudem flexibel als Außenverteidiger einsetzbar. Verhinderte bereits im Auftaktspiel gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach (1:1) ein fast sicheres Tor auf der Linie.

Lennart Garlipp

Wechselte vor einem Jahr von Hannover 96 II zu den Flingernern, ein Stammplatz blieb ihm aber verwehrt. Kann sich aber durchaus Chancen ausrechnen, in seinem zweiten U23-Jahr den Durchbruch zu schaffen. Machte gerade in der Vorbereitung viel Werbung für sich und hinterließ einen guten Eindruck auf dem rechten Flügel. Mit einem feinen Auge für Situationen und Bälle im gegnerischen Strafraum.