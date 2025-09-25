 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
Die TuS Mündelheim will sich an der Spitze behaupten.
Die TuS Mündelheim will sich an der Spitze behaupten. – Foto: Robin Bogaletzki

Vier Flutlicht-Kracher eröffnen Spieltag

Am Freitagabend stehen gleich vier spannende Flutlichtspiele in der Kreisliga A Duisburg an.

Der TSV Bruckhausen hat eine Aufholjagd gestartet. Nach zuletzt zwei Siegen in Serie will das Team in der Kreisliga A2 Duisburg den Kontakt zur Spitzengruppe herstellen. Die nächste Hürde am Freitagabend ist der TV Jahn Hiesfeld. In der Gruppe 1 sind mit der TuS Mündelheim und dem SV Duissern gleich zwei Top-Teams im Einsatz. Mündelheim empfängt den DSC Preußen, Duissern im Spitzenspiel Fatihspor Mülheim. Außerdem kommt es in Mülheim zu Derby zwischen dem Mülheimer SV II und dem SV Heißen. Die weiteren Partien finden am Sonntag statt.

So läuft Spieltag 7 in der Gruppe 1

Morgen, 19:30 Uhr
TuS Mündelheim
TuS MündelheimMündelheim
DSC Preußen
DSC PreußenSC Preußen
19:30live

Morgen, 19:45 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV II
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen
19:45

Morgen, 20:00 Uhr
SV Duissern
SV DuissernSV Duissern
Fatihspor Mülheim
Fatihspor MülheimFatihspor
20:00live

So., 28.09.2025, 12:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900 II
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz II
12:30

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Heimaterde Mülheim
TSV Heimaterde MülheimHeimaterde
ETuS Bissingheim
ETuS BissingheimBissingheim
15:00

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SG Duisburg-Süd 98/20
SG Duisburg-Süd 98/20SG Süd 98/20
TuSpo Saarn 1908
TuSpo Saarn 1908TuSpo Saarn
15:00

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
SC Croatia Mülheim
SC Croatia MülheimSC Croatia
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08 II
15:30

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
SV Rot-Weiss Mülheim
SV Rot-Weiss MülheimRW Mülheim
FC Taxi Duisburg
FC Taxi DuisburgFC Taxi
15:30

Das sind die nächsten Spieltage

8. Spieltag
So., 05.10.25 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 05.10.25 15:00 Uhr DSC Preußen - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - Mülheimer SV 07 II
So., 05.10.25 15:00 Uhr ETuS Bissingheim - SC Croatia Mülheim
So., 05.10.25 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - Duisburger SV 1900 II
So., 05.10.25 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - SV Duissern
So., 05.10.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz II - TuS Mündelheim
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Heißen - TSV Heimaterde Mülheim

9. Spieltag
So., 12.10.25 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - TuSpo Saarn 1908
So., 12.10.25 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - SC Croatia Mülheim
So., 12.10.25 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - ETuS Bissingheim
So., 12.10.25 15:00 Uhr TuS Mündelheim - Fatihspor Mülheim
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Duissern - Duisburger FV 08 II
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Heißen - FC Taxi Duisburg
So., 12.10.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - DSC Preußen
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Viktoria Buchholz II

So läuft Spieltag 7 in der Gruppe 2

Morgen, 19:30 Uhr
TSV Bruckhausen
TSV BruckhausenTSV Bruckha.
TV Jahn Hiesfeld
TV Jahn HiesfeldJahn Hiesf.
Abgesagt

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
SV Hamborn 1890
SV Hamborn 1890Hamborn 1890
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930Gelb Weiß HB
15:30

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
SC Wacker Dinslaken
SC Wacker DinslakenWacker Dins.
15:30

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
DJK Vierlinden
DJK VierlindenVierlinden
FC Albania Duisburg
FC Albania DuisburgFC Albania
15:30

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
Sportfreunde Walsum 09
Sportfreunde Walsum 09SF Walsum 09
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen II
15:30

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
MTV Union Hamborn
MTV Union HambornMTV Hamborn
1. FC Hagenshof
1. FC HagenshofHagenshof
15:30

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
Eintracht Walsum
Eintracht WalsumEint. Walsum
RW Selimiyespor Lohberg
RW Selimiyespor LohbergRWS Lohberg
15:30live

Das sind die nächsten Spieltage

8. Spieltag
So., 05.10.25 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - SuS 09 Dinslaken II
So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Heißen II - SV Hamborn 1890
So., 05.10.25 15:30 Uhr RW Selimiyespor Lohberg - MTV Union Hamborn
So., 05.10.25 15:30 Uhr 1. FC Hagenshof - TSV Bruckhausen
So., 05.10.25 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - Sportfreunde Walsum 09
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - DJK Vierlinden
So., 05.10.25 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - Eintracht Walsum

9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - RW Selimiyespor Lohberg
So., 12.10.25 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
So., 12.10.25 13:00 Uhr SV Heißen II - TV Jahn Hiesfeld
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Hamborn 1890 - DJK Vierlinden
So., 12.10.25 15:30 Uhr FSV Duisburg - FC Albania Duisburg
So., 12.10.25 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - 1. FC Hagenshof
So., 12.10.25 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - SC Wacker Dinslaken

