Ein Traum-Freistoß brachte den ATSV Erlangen (rechts) im Heimspiel gegen Fortuna Regensburg auf die Gewinnerstraße. – Foto: Florian Würthele

Vier Feldverweise in Gebenbach – WFV feiert Premierensieg Bayernliga Nord, der Freitag: Eltersdorf nimmt die Gebenbacher Geschenke an +++ ATSV Erlangen gewinnt 50/50-Spiel +++ Neudrossenfeld siegt in letzter Minute und springt an die Spitze

Eine 1:7-Blamage unter der Woche und jetzt das: Im Heimspiel gegen den SC Eltersdorf zeigte sich die DJK Gebenbach zunächst um Welten verbessert, doch brachte sich im zweiten Durchgang durch Abstimmungsprobleme, individuellen Patzer und gleich drei Feldverweise selbst in die Bredouille. Zu acht beendete die Kipry-Elf das Spie. Die Quecken nahmen die Geschenke dankend an, und münzten einen 0:1-Rückstand in einen 3:1-Sieg um. Insgesamt wurden vier Akteure vorzeitig des Feldes verwiesen, zwei von ihnen mit der glattroten Karte.



Derweil hat es für den Würzburger FV im achten Anlauf endlich mit dem ersten Saisonsieg geklappt. Die Eisenmann-Truppe hielt zu Hause den FC Coburg mit 2:0 nieder. Weiter nicht in Tritt kommt Regionalliga-Absteiger FC Eintracht Bamberg. Die Oberfranken quittierten bei Aufsteiger FSV Stadeln eine 2:3-Auswärtsniederlage. Zumindest über Nacht springt der TSV Neudrossenfeld an die Tabellenspitze. Die Grünweißen feierten in Großschwarzenlohe einen hart erkämpften Last-Minute-Sieg.



Manfred Dedaj (Trainer FSV Stadeln): „Ein aufgrund der ersten Halbzeit verdienter Sieg. Da hatten wir gute Offensivaktionen und haben gut verteidigt. In einer Drangphase haben wir ein komisches Tor bekommen, haben aber gleich reagiert und nach einer guten Kombination sofort das 1:1 gemacht. In der zweiten Halbzeit waren wir nicht mehr so präzise wie in der ersten. Wir haben den Sieg verteidigt. sind megafroh und genießen es auf der Kirchweih.“









Shqipran Skeraj (Trainer ATSV Erlangen): „Wir sind sehr gut gestanden, wollten Nadelstiche setzen und den Gegner situativ unter Druck setzen. Das ist uns gut gelungen. Insgesamt war es ein Spiel auf Augenhöhe. Dass so ein Sonntagsschuss reinfällt, hat sich die Mannschaft irgendwo auch verdient, weil das läuferisch und kämpferisch auf einem hohen Niveau war. Wenn das Spiel unentschieden ausgeht, können wir uns auch beschweren.“



Mario Baldauf (Trainer SV Fortuna Regensburg): „Wir haben gut angefangen und dann ein wenig den Faden verloren. Letztlich waren wenige Minuten nach der Pause entscheidend. In der zweiten Halbzeit kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf mehr machen. Sie hat super nach vorne gespielt mit super Passstafetten. Dass so ein Ball reinfällt passiert. Nächste Woche geht es weiter.“









Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter TSV Neudrossenfeld): „Wir hatten zahlreiche Ausfälle zu verkraften, zwei Spieler mit ihren ersten Startelfeinsätzen. Aber wie zuletzt, haben wir auch das als Team kompensiert. Wir waren spielbestimmend und verpassen ein früheres Tor, gingen dann aber verdient in Führung. Der Ausgleich nach einem Kann-Elfmeter war ein nächster bitterer Moment. Aber auch das steckt die Mannschaft weg und schlägt nach diesem intensiven August in der 93. Minute zu. Irre! Das haben sie sich nach den letzten Wochen einfach nur verdient. Respekt!“









Faruk Maloku (Trainer ASV Cham): „Das war ein Riesen-Brocken, die Kornburger Mannschaft war richtig stark. Wir haben uns reingekämpft und reingekniet gegen diese erfahrene Mannschaft. In der ersten Halbzeit konnten wir das Spiel offen gestalten. In der zweiten Hälfte sind wir einen Ticken besser reingekommen, nach einer Stunde hat Kornburg wieder die Initiative ergriffen. In den letzten zehn Minuten mussten wir eine unglaubliche Drangphase von Kornburg überstehen. Von daher ist es für uns ein gewonnener Punkt. Ich erwarte Kornburg unter den ersten Fünf der Liga.“











