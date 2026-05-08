"Vier Endspiele" - Volkmarode will gegen Bleckenstedt punkten

„Nachdem wir Hinspiel und Bezirkspokal gegen Bleckenstedt verloren haben, wollen wir im dritten Anlauf versuchen Punkte zu holen“, erklärte Trainer Collin Gerstung vor der Partie. Im Pokal verlor der Aufsteiger im August mit 1:2. In der Liga ging man mit 0:2 vom Platz.

Die Vorfreude auf das Heimspiel sei dabei groß, gleichzeitig ist sich Volkmarode der Schwere der Aufgabe bewusst. „Wir freuen uns drauf, wissen aber auch, dass Bleckenstedt eine brutale individuelle Qualität mitbringt“, sagte Gerstung. Zudem erwartet er einen hochmotivierten Gegner, der „nach den letzten Wochen sicherlich auch wieder oben mit angreifen will“. Bleckenstedt holte aus den vergangenen vier Partien nur zwei Punkte und rutschte bis auf Rang sechs ab. Auch Volkmarode hat momentan eine Durstrecke und wartet seit vier Spielen auf einen Dreier.

Für seine Mannschaft gehe es nun darum, in den verbleibenden Spielen alles in die Waagschale zu werfen. „Wir werden versuchen alles reinzuwerfen, die letzten vier Endspiele“, betonte Gerstung. Da man von fünf Absteigern ausgehen kann, wird Volkmarode mindestens noch einen Platz klettern müssen. Der Abstand auf Northeim beträgt aktuell vier Punkte.

Anpfiff ist dann am kommenden Sonntag um 15.00 Uhr in Volkmarode.