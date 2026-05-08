Vier Endspiele für Evesen – Ausrutscher verboten

Burak Buruk (Trainer VfR Evesen) erinnert sich noch gut an das turbulente Hinspiel: „Das war eine Partie mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten – wir führen zur Pause 3:0 und müssen am Ende froh sein, dass wir noch 4:3 gewinnen.“ Entsprechend gewarnt geht der Favorit in die Partie, zumal der Gegner „um alles“ spiele.

Die Gäste reisen als Zwölfter (29 Punkte) an und stecken mitten im Abstiegskampf. Das jüngste 3:3 gegen den TV Neuenkirchen unterstreicht, dass Steimbke sich nicht abschütteln lässt – bis in die Nachspielzeit hinein.

Erinnerungen an das Hinspiel und klare Zielsetzung

Evesen kommt mit Rückenwind nach dem souveränen 3:0 in Esperke, doch Buruk hebt den Fokus: „Für uns sind es jetzt vier Spiele – also vier Endspiele.“ Die Ausgangslage ist klar: Mit einem Vorsprung auf SC Twistringen will der Tabellenführer seine Position behaupten.

Personell gibt es jedoch einige Fragezeichen. Emilio Enzi fehlt gesperrt, Luca Sanapo krank, hinter Pascal Fichtner steht noch ein Fragezeichen. Gleichzeitig sieht Buruk die Breite im Kader als Chance: „Gerade im letzten Spiel hat man gesehen, wie wichtig die Spieler von der Bank sein können.“

Steimbke kämpft ums Überleben

Steimbke dürfte erneut auf Widerstand setzen – mit viel Einsatz und der nötigen Konsequenz im Umschaltspiel. Das wilde 3:3 zuletzt zeigt, dass die Mannschaft auch nach Rückschlägen zurückkommen kann.

Buruk kündigt daher Anpassungen an: „Es wird sicher die ein oder andere Überraschung in der Startelf geben.“ Klar ist: Evesen will die Punkte im eigenen Stadion behalten – und den Druck auf die Verfolger hochhalten.