Vier Elfmeterschießen im Achtelfinale: Spätes Este-Pech

Die Partie war keine 60 Sekunden alt, als Laurin Süßenguth die Tostedter in Führung beförderte (1.). Die Roten Teufel arbeiteten sich mühsam zurück in die Partie und verdienten sich schließlich den Ausgleich durch Florian Flügge (55.). Schließlich behielten die Neu Wulmstorfer im Elfmeterschießen die besseren Nerven.

TVV-Cheftrainer Nihat Sagir: "Die Partie begann denkbar ungünstig für uns. Bereits in der ersten Spielminute führte ein individueller Fehler in der Defensive zur frühen Führung für die Gastgeber. Doch anstatt sich verunsichern zu lassen, kämpften wir uns mit zunehmender Spieldauer in die Partie zurück. In der zweiten Halbzeit haben wir mehr investiert. Die Mannschaft agierte mutiger und druckvoller – der Einsatz wurde in der 55. Minute belohnt, als Florian Flügge zum verdienten Ausgleich traf. Kurz vor dem Schlusspfiff lag der Sieg sogar noch in der Luft, als wir nach einem Eckball eine Großchance hatten – der Kopfball ging aber knapp daneben. So ging es ins Elfmeterschießen – und dort avancierte Torwart „Kube“ zum Helden des Tages. Mit starken Paraden brachte er uns in die nächste Runde. Ein nervenaufreibender Pokalfight mit Happy End für uns!