🗣: Vier Elfmeter in Kastl – SVN richtet "Blick direkt nach vorne"

Sebastian Spinner traf zum 1:1 vom Punkt, scheiterte jedoch kurz vor Schluss am Lattenkreuz. – Foto: Markus Nebl

Der 26. Spieltag der Landesliga Südost sah ein unterhalsames Unentschieden zwischen Kastl und Murnau. 1860 Rosenheim fährt einen souveränen Sieg gegen Schwabing ein. Der SVN München kassiert eine Niederlage gegen Garmisch, sieht sich aber dennoch auf dem richtigen Weg.

Harald Mayer, Trainer des TSV Kastl: »Im Spiel gegen Murnau sind wir zunächst durch einen Elfmeter in Rückstand geraten, konnten das Spiel aber auf 2:1 drehen. Dann gab es einen sehr fragwürdigen Strafstoß gegen uns, der zum 2:2 führte. Kurz vor der Pause haben wir eine hundertprozentige Chance durch Grothe liegen lassen, der frei vor dem Tor steht und den Ball vorbeischiebt. Mit dem 2:2 ging es in die Halbzeit. Die ersten 20 Minuten nach der Pause hat Murnau das Spiel bestimmt, danach haben wir uns wieder gefangen. Wir hatten einen Alleingang von Renner, der am Pfosten endet, und eine große Chance von Oberreiter, die der Torhüter stark pariert. Im Gegenzug hätte Murnau in der 88. Minute das 2:3 machen können. Eine Minute später bekommen wir einen Elfmeter zugesprochen, den Spinner ans Lattenkreuz setzt. Insgesamt war das Ergebnis aus meiner Sicht gerecht, auch wenn es bitter ist, solche hochkarätigen Chancen und einen Elfmeter in der 89. Minute nicht zu nutzen. Trotzdem kann man auf diese Leistung stolz sein – wir haben ein Top-Team geärgert. Jetzt geht es nach Hallbergmoos wo wir versuchen werden, das nächste Top-Team zu ärgern.«

Wolfgang Schellenberg, Trainer des TSV 1860 Rosenheim: »Wir haben bereits in der ersten Halbzeit den Grundstein zum Erfolg gelegt, sind durch zwei frühe Treffer schnell mit 2:0 in Führung gegangen und konnten kurz vor dem Halbzeitpfiff nach einem Eckball das 3:0 nachlegen, was in gewisser Weise eine Vorentscheidung war. In der zweiten Hälfte kam Schwabing durch einen Distanzschuss noch einmal zum Anschlusstreffer. Insgesamt haben sich beide Teams in der zweiten Halbzeit neutralisiert und es gab nur wenige Torchancen auf beiden Seiten. Daher denke ich, dass der Sieg am Ende verdient und souverän für uns ausgefallen ist.«