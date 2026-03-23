Vier Elfmeter in einer Partie: TSV Murnau rettet trotz Platzverweis einen glücklichen Punkt

Einer von vielen Zweikämpfen im Strafraum: Luis Zehetmeier wird von den Beinen geholt. Es gibt einen der vier Elfmeter. – Foto: Markus Nebl

Einigermaßen normale Spiele erleben seine Murnauer derzeit nicht. Beim 2:2 in Kastl fuhr der TSV einmal mehr durch die Geisterbahn, erlebte schlimmste Schocker, aber auch amüsante Momente. Am turbulentesten schoss die Schlussphase an den Drachen vorbei. Folgende vier Absurditäten ereigneten sich binnen weniger Minuten. Kastl traf den Pfosten, Christoph Greinwald erhielt eine laut Trainer „bissl überzogene“ Gelb-Rote Karte. Fabian Erhard bolzte die große Chance zum Sieg frei vor dem Kasten über das Tor. Und Sebastian Spinner knallte einen Elfmeter für die Gastgeber in Minute 89 mit voller Wucht an die Latte. Der vierte Strafstoß des Tages war der erste, der neben dem Ziel landete.

Die ganze Bandbreite an Emotionen prasselte auf die Murnauer Fußballer ein. Wut über die eigenen Unzulänglichkeiten, Frust über vergebene Siegchancen, Erleichterung über das Unvermögen des Gegners und Vorfreude auf das erste Heimspiel des Fußballjahres 2026. Letzteres Gefühl setzte sich auf der Busfahrt nach Murnau durch. „Das überwiegt gerade“, gab Trainer Martin Wagner zu Protokoll nach drei schweren Auswärtspartien hintereinander.

Adelwart und Nebl verwandeln für den TSV Murnau

Alle vier, sagt der Coach, waren durchaus berechtigt. Bei beiden Vergehen des TSV Kastl wurde jeweils ein Murnauer im Strafraum gelegt, zunächst Bastian Adelwart, später Luis Zehetmeier. Beide Versuche verwandelten die Gäste, allerdings durch unterschiedliche Vollstrecker. Mit Georg Kutter fehlte der etatmäßige Schütze, und nachdem Jannis Braun vorige Woche gepatzt hatte, bestimmte der Coach Bastian Adelwart zum Nachfolger. Doch weil der nach dem Foulspiel in der sechsten Minute noch etwas angeschlagen auf den Beinen stand, nahm ihm Maximilian Nebl die Last ab. Später, zum 2:2, trat Adelwart an und traf. Da war gerade einmal eine halbe Stunde rum.

Es gab einen Faktor, der die Partie unberechenbar werden ließ. Schon bei der Ankunft staunten die Murnauer über den Rasen, der sich ihnen offenbarte. Buckelig ohne Ende, und dann nicht einmal gemäht. „Für Landesliga peinlich“, hielt Wagner fest. Erschwerend kam hinzu, dass die Kasteler freilich gut umzugehen wussten mit den Rahmenbedingungen. „Die haben viele Basketballspieler in ihren Reihen“, scherzte der TSV-Coach in Anspielung auf die Größe der Gastgeber. Einen langen Ball nach dem anderen jagten sie auf ihre großen Leute. Zwei Treffer sprangen heraus, darunter ein Handelfmeter zum 1:1. „Kann man geben“, räumt Wagner ein. Mit den Schiedsrichtern war er ohnehin sehr zufrieden. Nach der Führung der Hausherren „musste man befürchten, dass wir auseinanderbrechen“, sagt der Coach nach einer Woche, in der Leitwolf Georg Kutter sein Saisonaus zu verkünden hatte.

Drachen haben Probleme mit dem Umschaltspiel des TSV Kastl

Aber irgendwoher ziehen die Murnauer stets neue Lebensgeister – und Hoffnungsträger. Fabian Heiland in der Innenverteidigung verdiente sich gute Zensuren, genauso Luis Zehetmeier, Murnaus Joker für alle Fälle, der als Außenverteidiger ran musste (Nick Ostler fehlte krank). „Wir haben alles investiert mit unserer jungen Bande.“ In der Halbzeitpause versenkte Wagner alle Pläne für ein Kurzpassspiel („War nicht möglich“), stimmte seine Männer ebenfalls auf den langen Hafer ein und setzte die Außen mehr in Szene. Das klappte durchaus ordentlich.

Allerdings musste der Coach auch festhalten: Im Umschaltspiel war das – wie bereits im Hinspiel – äußerst starke Kastl klar überlegen. Torwart Fabio Grund parierte zwei Großchancen, ehe es in die irre Schlussphase ging. Am Ende, sagt Wagner, „bringt uns der Punkt nicht weiter – aber du musst froh sein, dass du ihn holst“.