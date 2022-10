Vier Duelle zwischen Tabellennachbarn Landesliga Mittelbaden +++ Spannung im Abstiegskampf +++ Auch vorne alle eng beieinander

So., 16.10.2022, 15:00 Uhr

Während der Gastgeber aus Östringen in den letzten sechs Partien ungeschlagen blieb, konnte Birkenfeld zuletzt sieben Spiele nacheinander nicht mehr gewinnen. Zudem kassierten die Birkenfelder an diesen vergangenen Spieltagen jeweils mindestens zwei Gegentore. Östringen hat sich inzwischen vorne festgesetzt und steht auf dem dritten Tabellenplatz.

Punktgleich gehen der VfB Knielingen und der FC Flehingen in das Duell am Sonntagnachmittag. Genau wie der 1. FC 08 Birkenfeld, klingelte es auch im Flehinger Kasten in den letzten sieben Spielen mindestens zwei Mal. Für die Tore vorne ist Samet Yurdakul zuständig, der bereits sechs eigene Treffer erzielte und fünf weitere vorlegte.