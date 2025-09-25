 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
Vier Duelle unter Flutlicht, wer stoppt den SGV Freiberg?

Regionalliga Südwest: Die Übersicht aller Partien des 9. Spieltags

Am neunten Spieltag der Regionalliga Südwest treffen Spitzen- und Kellerteams aufeinander. Tabellenführer SGV Freiberg empfängt KSV Hessen Kassel und will die makellose Bilanz verteidigen. Währenddessen kämpfen Mannschaften im Tabellenkeller wie Bahlinger SC, TSV Schott Mainz oder Bayern Alzenau dringend um Punkte, um den Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen zu verringern. Für die Verfolger FSV Frankfurt und TSV Steinbach Haiger bieten sich Chancen, an der Spitze dran zu bleiben und Druck auf den Tabellenführer auszuüben.

Morgen, 19:00 Uhr
SV Sandhausen
SV SandhausenSandhausen
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
19:00live

Sandhausen empfängt die Offenbacher, die nach einem durchwachsenen Saisonstart versuchen, wieder Stabilität in die Ergebniskurve zu bringen. Beide Teams streben dringend Punkte an, um sich im Mittelfeld zu festigen.

Morgen, 19:00 Uhr
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
SC Freiburg
SC FreiburgSC Freiburg II
19:00live

Frankfurt will die Heimstärke nutzen, um den Abstand zu den Spitzenplätzen zu verkürzen. Freiburg II benötigt einen Erfolg, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren.

Morgen, 19:00 Uhr
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt
TSV Steinbach Haiger
TSV Steinbach HaigerTSV Steinbach Haiger
19:00live

Fulda Lehnerz trifft auf Steinbach Haiger, das nach einer stabilen Bilanz der letzten Spiele weiter nach oben will. Beide Teams sind auf Punkte angewiesen, um den Sprung in die obere Tabellenhälfte zu schaffen.

Morgen, 19:00 Uhr
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05 II
19:00live

Das Mainzer Duell verspricht Spannung. Schott Mainz kämpft gegen den Abstieg, während FSV Mainz 05 II seinen Platz im oberen Mittelfeld behaupten möchte.

Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr
SGV Freiberg
SGV FreibergFreiberg
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen
14:00live

Tabellenführer Freiberg empfängt die Kasseler, die bislang ausgeglichene Ergebnisse erzielten. Freiberg will die Spitzenposition festigen und die perfekte Saisonbilanz verteidigen.

Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr
FC 08 Homburg
FC 08 HomburgFC Homburg
SG Sonnenhof Großaspach
SG Sonnenhof GroßaspachGroßaspach
14:00live

Homburg muss punkten, um Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu halten, während Großaspach die Chance hat, sich weiter in Richtung der Spitzengruppe zu orientieren.

Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr
SV Eintracht Trier 05
SV Eintracht Trier 05Eintr. Trier
TSG Balingen
TSG BalingenTSG Balingen
14:00live

Trier erwartet die Aufsteiger aus Balingen, die bisher nur wenige Punkte sammeln konnten. Trier möchte zuhause Punkte sichern, um im Mittelfeld zu bleiben.

Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
FC-Astoria Walldorf
FC-Astoria WalldorfFCA Walldorf
14:00live

Bahlingen kämpft im Tabellenkeller gegen den Abstieg, während Walldorf Punkte benötigt, um den Anschluss an die oberen Ränge nicht zu verlieren.

Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr
Bayern Alzenau
Bayern AlzenauBayern Alzenau
SV Stuttgarter Kickers
SV Stuttgarter KickersStg. Kickers
14:00live

Alzenau steht gegen die Stuttgarter Kickers unter Druck, dringend Punkte einzufahren. Die Kickers wollen ihre Position in der oberen Tabellenhälfte verteidigen.

