Vier Duelle unter Flutlicht, wer stoppt den SGV Freiberg?

Am neunten Spieltag der Regionalliga Südwest treffen Spitzen- und Kellerteams aufeinander. Tabellenführer SGV Freiberg empfängt KSV Hessen Kassel und will die makellose Bilanz verteidigen. Währenddessen kämpfen Mannschaften im Tabellenkeller wie Bahlinger SC, TSV Schott Mainz oder Bayern Alzenau dringend um Punkte, um den Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen zu verringern. Für die Verfolger FSV Frankfurt und TSV Steinbach Haiger bieten sich Chancen, an der Spitze dran zu bleiben und Druck auf den Tabellenführer auszuüben.
---
Sandhausen empfängt die Offenbacher, die nach einem durchwachsenen Saisonstart versuchen, wieder Stabilität in die Ergebniskurve zu bringen. Beide Teams streben dringend Punkte an, um sich im Mittelfeld zu festigen.
---
Frankfurt will die Heimstärke nutzen, um den Abstand zu den Spitzenplätzen zu verkürzen. Freiburg II benötigt einen Erfolg, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren.
---
Fulda Lehnerz trifft auf Steinbach Haiger, das nach einer stabilen Bilanz der letzten Spiele weiter nach oben will. Beide Teams sind auf Punkte angewiesen, um den Sprung in die obere Tabellenhälfte zu schaffen.
---
Das Mainzer Duell verspricht Spannung. Schott Mainz kämpft gegen den Abstieg, während FSV Mainz 05 II seinen Platz im oberen Mittelfeld behaupten möchte.
---
Tabellenführer Freiberg empfängt die Kasseler, die bislang ausgeglichene Ergebnisse erzielten. Freiberg will die Spitzenposition festigen und die perfekte Saisonbilanz verteidigen.
---
Homburg muss punkten, um Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu halten, während Großaspach die Chance hat, sich weiter in Richtung der Spitzengruppe zu orientieren.
---
Trier erwartet die Aufsteiger aus Balingen, die bisher nur wenige Punkte sammeln konnten. Trier möchte zuhause Punkte sichern, um im Mittelfeld zu bleiben.
---
Bahlingen kämpft im Tabellenkeller gegen den Abstieg, während Walldorf Punkte benötigt, um den Anschluss an die oberen Ränge nicht zu verlieren.
---
Alzenau steht gegen die Stuttgarter Kickers unter Druck, dringend Punkte einzufahren. Die Kickers wollen ihre Position in der oberen Tabellenhälfte verteidigen.
__________________________________________________________________________________________________
