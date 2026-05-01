Vier Duelle gegen Kellerkinder bieten große Chancen Auf dem Weg, endgültig den Klassenverbleib unter Dach und Fach zu bringen, taten sich die Oberliga-Fußballer des VfL Jüchen/Garzweiler zuletzt schwer. Nun stehen wichtige Wochen an. von RP / David Beineke · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Der VfL Jüchen will unbedingt gewinnen. – Foto: Jens Terhardt

Zwischenzeitlich schien die 40-Punkte-Marke in der Oberliga Niederrhein für den Aufsteiger VfL Jüchen/Garzweiler und damit der ziemlich sichere Klassenverbleib kurzfristig erreichbar. Doch mittlerweile ist das Streben nach den nötigen Zählern zu einem echten Schneckenrennen geworden, die Jüchener schwächeln seit Wochen, konnten seit dem Heimsieg gegen Schonnebeck am Gründonnerstag nicht mehr gewinnen und warten nun auch schon drei Partien auf ein eigenes Tor. Nun bietet sich aber die Chance, endlich für klare Verhältnisse zu sorgen. Denn in den nächsten vier der fünf noch ausstehenden Saisonspiele geht es ausnahmslos gegen schlechter platzierte Kellerkinder. Zum Auftakt dieser Serie steht am Samstag das Match bei den SF Baumberg an.

„Das Spiel müssen wir einfach gewinnen, dann können wir einen Haken an das Thema Klassenerhalt machen“, erklärt VfL-Coach Daniel Klinger, dem aber auch klar ist, dass die Partie bei den Baumbergern, die mit ganz anderen Ambitionen in die Spielzeit gestartet waren, ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel ist. Will heißen: Die Gastgeber wären mit einem Sieg bis auf einen Punkt ran an Jüchen und hätten selbst einen großen Schritt in Richtung Ligaverbleib gemacht, mit einer Niederlage wäre Jüchen auf sieben Punkte enteilt und Baumberg könnte aus eigener Kraft nichts mehr daran ändern. Ähnliche Konstellationen warten in den Wochen darauf gegen Sonsbeck, Biemenhorst und Büderich.

Zuversichtlich stimmt Daniel Klinger, dass sich seine Mannschaft am vergangenen Wochenende beim 0:0 gegen den formstarken Tabellenvierten SC St. Tönis stark verbessert zeigte. Doch auch dabei gelang wieder kein Tor. Klinger: „Wir müssen die Ladehemmung überwinden, ansonsten wird es schwer, mal wieder zu gewinnen.“ ____ 📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news