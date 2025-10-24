Vier Drittligisten versuchen das Unmögliche

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Das Achtelfinale der „Coupe des Dames“ zieht sich über fünf Tage und eventuell noch darüber hinaus. Am Freitagabend steht mit dem Spiel Ent. Wintger/Ulflingen (L3) – Differdingen (L1) die erste Begegnung an.
Wegen Nationalmannschaftsabstellungen sollen erst am kommenden Mittwoch die Partien Sanem (L3) – Hesperingen (L1) und das Topspiel dieser Runde, Bettemburg (L1) – Diekirch (L1), stattfinden. FuPa gegenüber wurde jedoch mitgeteilt, dass zumindest die zweitgenannte Begegnung wegen möglicher weiterer Abstellungen zur U17-Nationalelf eventuell verlegt werden könnte.
Am Samstag messen sich mit Rümelingen (gegen Mamer) und Düdelingen (gegen Ell) gleich zwei Drittligisten mit Erstligisten. F91 bringt dabei aber durchaus Erstliga-Erfahrung mit, auch wenn die Rollen klar verteilt sind. Was sich die ehemalige Nationalspielerin Karen Marin erwartet, hat sie, die verletzt leider passen muss, uns in einem kurzen Telefongespräch erläutert. Vor allem will man die Null so lange wie möglich halten.
„Verschiedene verletzungsbedingte Ausfälle bedeuten keine guten Nachrichten für uns. Wir sind uns bewusst, dass sich dieses Spiel gegen einen Erstligisten nicht so anfühlen und auch nicht so ausgehen wird, wie die sonstigen Partien in der Meisterschaft. Natürlich ist eine Überraschung nie auszuschließen, ich habe das einst selber erlebt. Im Pokal ist das eben immer so eine Sache. Ich bin traurig, dass ich nicht selber spielen kann. Ich werde mir die Begegnung aber anschauen und mein Team unterstützen.“
Ein sehr interessantes Duell zweier ambitionierter und starker Zweitligisten und gleichzeitig eine Liga-Revanche bestreiten Kehlen und die Ent. Red Black/Steinsel. Vor Wochenfrist siegt die Entente zuhause knapp mit 2:1 in der Meisterschaft, in der Tabelle überholte man damit die Gegnerinnen. Kehlen dürfte also nach Wiedergutmachung sinnen.
Am Freitag
Am Samstag
Am Mittwoch
Forfait
Vor Kurzem hat die FLF den Generalkalender der Hallenmeisterschaft, des sog. „Indoor Dames“ veröffentlicht. Die 1.Runde wird am Wochenende des 10. und 11.Januar ausgetragen. Zwei Wochen später, am 24. und 25.Januar wird die 2.Runde stattfinden, das Finalturnier ist für den 7. oder 8.Februar 2026 vorgesehen.