Die Entente Wintger-Ulflingen empfängt Differdingen am Freitagabend – Foto: Arend Fernand (Archiv)

Vier Drittligisten versuchen das Unmögliche Ein Zweitligist steht sicher im Viertelfinale, Highlight Bettemburg – Diekirch am Mittwoch Verlinkte Inhalte Coupe des Dames Düdelingen Sanem Racing Mertzig + 12 weitere

Das Achtelfinale der „Coupe des Dames“ zieht sich über fünf Tage und eventuell noch darüber hinaus. Am Freitagabend steht mit dem Spiel Ent. Wintger/Ulflingen (L3) – Differdingen (L1) die erste Begegnung an. Wegen Nationalmannschaftsabstellungen sollen erst am kommenden Mittwoch die Partien Sanem (L3) – Hesperingen (L1) und das Topspiel dieser Runde, Bettemburg (L1) – Diekirch (L1), stattfinden. FuPa gegenüber wurde jedoch mitgeteilt, dass zumindest die zweitgenannte Begegnung wegen möglicher weiterer Abstellungen zur U17-Nationalelf eventuell verlegt werden könnte.

Am Samstag messen sich mit Rümelingen (gegen Mamer) und Düdelingen (gegen Ell) gleich zwei Drittligisten mit Erstligisten. F91 bringt dabei aber durchaus Erstliga-Erfahrung mit, auch wenn die Rollen klar verteilt sind. Was sich die ehemalige Nationalspielerin Karen Marin erwartet, hat sie, die verletzt leider passen muss, uns in einem kurzen Telefongespräch erläutert. Vor allem will man die Null so lange wie möglich halten. Karen Marin: „Natürlich ist eine Überraschung nie auszuschließen“