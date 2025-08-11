Vier Doppelpacker beim SVN-Auftakt

Mit einem 8:2-Auswärtssieg beim SV Hilkenbrook startete der SV Neubörger am Sonntag in die neue Saison – und gleich vier Spieler trafen doppelt.

Defensiv stand der SVN in Hälfte eins sicher und ließ kaum Chancen zu. Nach 32 Minuten erhöhte Marius Korte nach Vorarbeit von Moritz Kerßens auf 0:3, was auch den Pausenstand markierte.

Neubörger begann druckvoll, und schon in der 5. Minute klingelte es: Eine kurz ausgeführte Ecke kam nach Flanke von Fynn Wübben und einem Hilkenbrooker Klärungsversuch zu Paul Hermes, der eiskalt vollendete. Nur vier Minuten später nutzte Paul eine Ecke von Marius Korte zum Doppelpack – wieder frei vor dem Tor.

Nach Wiederanpfiff legte Guyhermann Kouassi nach einer starken Soloaktion das 0:4 nach (52.). Hilkenbrook verkürzte durch Bernd Olliges auf 1:4 (61.), doch im Gegenzug schnürte auch Marius Korte seinen Doppelpack – erneut nach Vorlage von Moritz Kerßens (64.).

Hilkenbrook kam in der 68. Minute zum 2:5, aber der SVN antwortete sofort: Nur zwei Minuten später stellte Lennart Schuten, nach Zuspiel von Sami Rezaie, der den Torwart bereits aus dem Spiel genommen hatte, den alten Abstand wieder her. Beide waren erst kurz zuvor eingewechselt worden. In der 78. Minute traf Schuten erneut – nach Pass von Marius Korte.

Der Torhunger war noch nicht gestillt: Zwei Minuten später machte auch Kouassi seinen Doppelpack perfekt, ebenfalls nach Vorarbeit von Marius Korte zum 2:8-Endstand.

In der 85. Minute wurde der eingewechselte Jan-Niklas Koop allein auf dem Weg zum Tor kurz vor dem Strafraum vom Hilkenbrooker Keeper zu Fall gebracht. Es gab Gelb, der fällige Freistoß blieb jedoch ohne Ergebnis. Schiedsrichter Ali Sinankili beendete die Partie kurz darauf ohne Nachspielzeit.

Mit dem klaren Auswärtssieg im Rücken geht es für den SVN bereits am Mittwoch im Pokalderby zuhause gegen die SG Wippingen/Renkenberge weiter.