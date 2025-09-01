Vier der fünf Dürener Teams starten mit Siegen in die Bezirksliga

Wer kommt an den Ball? Am Ende besiegte Viktoria Birkesdorf (rote Trikots) TuS Langerwehe mit 3:0. – Foto: Manfred Heyne

Birkesdorf gewinnt direkten Vergleich gegen Langerwehe. Türkischer SV übernimmt die Tabellenspitze.

Insgesamt war es ein ziemlich erfolgreicher erster Spieltag für die Mannschaften aus dem Fußballkreis Düren in der Bezirksliga Staffel drei. Vier von fünf Teams holten gleich einen Dreier. Eine bessere Ausbeute war auch nicht möglich, da sich Viktoria Birkesdorf und der TuS Langerwehe im direkten Duell gegenüberstanden. Birkesdorf behielt mit 3:0 die Oberhand. „Das war eine solide Leistung. Wir haben gut verteidigt. Zwar fehlte in der ersten Halbzeit die Durchschlagskraft, aber wir haben verdient gewonnen“, freute sich Birkesdorfs Coach Marius Schinke über den ersten Sieg. Auf der anderen Seite analysierte TuS-Trainer Tim Krumpen: „Das 0:3 liest sich schon als hartes Ergebnis. Wir hatten keine zwingende Torchance. Das war nicht unser Tag.“ Nach einer torlosen ereignisarmen ersten Hälfte, gelang Julian Perse Viktorias Führungstreffer. Das zweite Tor war ein verwandelter Handelfmeter von Hussein Alawie. Nico Heuser erzielte kurz vor Ende den 3:0-Endstand.

In gleicher Höhe durfte der SC Kreuzau in seinem Premierenspiel in der Bezirksliga seinen ersten Sieg feiern. Bei der U23 von Frechen 20 fielen die Tore ebenfalls erst im zweiten Abschnitt. Zur Pause brachte Kreuzaus Coach Olaf Ramm mit Seydouba Sylla neue Frische in die Partie und gab ihm mit auf dem Weg, das Spiel zu entscheiden. Die Prophezeiung stimmte, denn mit einem Doppelpack (59., 60.) brachte Sylla die Gäste auf die Siegerstraße. „Es war ein Spiel auf Messers Schneide – wer das erste Tor schießt, gewinnt“, berichtete Ramm, der sich noch über den dritten Treffer von Nico Schröteler freuen durfte. Für Alemannia Lendersdorf wurde es schlussendlich „nur“ ein 2:0-Heimsieg gegen den VfL Sindorf, womit die Gäste noch gut leben konnten. Vor und nach den Torerfolgen hatte der SCA genügend Möglichkeiten, den Sieg hochzuschrauben. Kurz vor der Pause durfte die Heimelf das erste Mal jubeln. Bei einem Schuss von Luca Brammertz berührte Jonathan Spicher den Ball entscheidend vor dem Weg ins Tor. Im zweiten Abschnitt machte Jonas Varona mit dem zweiten Treffer den Deckel drauf.