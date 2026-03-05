Vier Buden zum Restart

– Foto: Verein

Zum Jahresauftakt hat Dominik Lohne der SG Hombressen/Udenhausen ein Ausrufezeichen verpasst – und was für eins. Beim 4:2 gegen den FC Bosporus Kassel, der oben mitmischt, erzielte der 35-jährige Stürmer alle vier Treffer selbst. Der 1,90 Meter große Rechtsfuß, der beruflich als Erzieher und Kita-Leitung arbeitet spricht im Interview über eine schwierige Vorbereitung, den Wert von Grundtugenden – und warum die Kaltgetränke diesmal warten mussten.

FuPa Nordhessen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Dominik Lohne: Nach einer komplizierten Wintervorbereitung mit viel Improvisation wegen des Wetters – kaum Einheiten auf dem Platz, viel Halle – weißt du nicht, wo du stehst. Wir konnten vor allem im Fitness- und körperlichen Bereich arbeiten. Unter den Umständen war die Leistung wirklich gut: Aggressivität, Zweikampfhärte und Leidenschaft waren da, wir haben dem Gegner den Spaß am Spielen genommen. Dazu waren wir effektiv vor dem Tor, standen ordentlich in der Defensive und haben nur wenig zugelassen.

FuPa: Am Wochenende ging es im Duell gegen den FC Bosporus Kassel nicht gerade um wenig. Wie bewertest du den 4:2-Sieg und die Leistung deiner Mannschaft?

FuPa: Du selbst hast alle vier Treffer erzielt – warst du einfach gut drauf?

Dominik Lohne: Ich konnte die Vorbereitung komplett durchziehen, hatte keine körperlichen Probleme und habe mich gut gefühlt. Und ich habe mir nach der Hinrunde, die für mich persönlich nicht gut lief, einiges vorgenommen – vor allem, um der Mannschaft zu helfen.

FuPa: Musstest du dich an den anschließenden Kaltgetränken finanziell beteiligen?

Dominik Lohne: Wir hatten abends im Ort eine Apres-Ski-Party und ich war im Veranstaltungsteam. Da blieb kaum Zeit, die Kaltgetränke richtig mit den Jungs zu genießen. Das werde ich aber nachholen.

FuPa: Tabellarisch steht ihr auch nach dem Sieg noch im Abstiegskampf. Was ist da noch drin?

Dominik Lohne: Das Spiel war sehr wichtig – auch fürs Selbstvertrauen. Wir schauen von Spiel zu Spiel, nicht auf andere, sondern nur auf uns. Ich bin überzeugt, dass wir die Klasse halten werden.

FuPa: Mit 35 hast du ein reifes Fußballer-Alter erreicht. Wie sieht deine persönliche Zukunft aus – machen die Knochen noch mit?

Dominik Lohne: Die Knochen machen noch mit, ja. Der Muskelkater dauert nach einem Spiel höchstens mal einen Tag länger. Ich bin glücklicherweise von schweren Verletzungen verschont geblieben und fühle mich noch relativ fit. Solange das so ist, denke ich nicht ans Aufhören – dafür macht es mir einfach noch zu viel Spaß, auf dem Fußballplatz zu stehen.