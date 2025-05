Vier Bezirksligisten wollen noch in die Relegation

Platz eins in der Fußball-Bezirksliga ist vergeben, doch um die Relegation um den Aufstieg in die Landesliga bewerben sich weiterhin vier Vereine. Der SC Lahr II hat ein gutes Stück Boden verloren.

Mit einem 2:0-Sieg bei der SG Freistett/Rheinbischofsheim sicherte sich der SV Schapbach die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga – vier Spieltage vor Saisonschluss. Dass der Titel so früh unter Dach und Fach ist, liegt natürlich ganz wesentlich an der Übermacht der Wolftäler, aber auch am Patzer des direkten Verfolgers, dem SC Lahr II, in Fautenbach. 3:0 stand es hier für die Acherner bereits nach 23 Minuten, da war das Spiel für den SCL II verloren. "Dabei sind wir eigentlich ganz gut in die Partie gekommen", sagt Trainer Violand Kerellaj.

Zwei Eckbälle hatten in das frühe Verderben geführt. "Die Fautenbacher waren uns körperlich überlegen, das haben sie ausgenutzt. Wir haben zwei identische Tore kassiert." In solchen Situationen fehle dem Nachwuchskader der Lahrer noch die Erfahrung. "Ich habe den Spielern erklärt, dass, wenn der Gegner größer ist, man einfach mit hochspringen und versuchen muss, ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen. Daran werden wir im Training arbeiten müssen." Das 3:0 war dann ein wunderschön geschossener direkter Freistoß, der im Lahrer Gehäuse einschlug.