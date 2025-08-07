Vier Bezirksligisten scheitern – Achtelfinale ausgelost

Der Regensburger Totopokal sieht einen neuen Gewinner! Das steht bereits nach der 2. Runde fest. Titelverteidiger FC Thalmassing zog am Dienstag mit 0:2 beim klassentieferen FC Oberhinkofen den Kürzeren. Und die Roosters waren nicht der einzige Bezirksligist, der frühzeitig die Segel streichen musste – bei weitem nicht. Auch den BSC Regensburg (4:7 n.E. in Donaustauf), den FSV Prüfening (1:2 in Obertraubling) und den FC Viehhausen (0:3 in Riedenburg) erwischte es. Kurz vor dem Aus standen auch der SV Wenzenbach und der SV Breitenbrunn, sie zogen im Elfmeterschießen den Kopf aus der Schlinge.



Zwei Partien stehen jetzt noch aus, ansonsten stehen die Achtelfinalisten fest. Wer in der nächsten Runde auf wen trifft, das wurde am heutigen Donnerstagabend bei der Begegnung Serbischer Club-Donau gegen Ziegetsdorf (4:1) ausgelost. Losfee Amra zog im Beisein von Kreisspielleiter Mike Koriath und Kreisvorsitzender Harald Greß einige interessante Paarungen. Der Überblick.