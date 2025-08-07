Vier Bezirksligisten scheitern – Achtelfinale ausgelost

Der Regensburger Totopokal sieht einen neuen Gewinner! Das steht bereits nach der 2. Runde fest. Titelverteidiger FC Thalmassing zog am Dienstag mit 0:2 beim klassentieferen FC Oberhinkofen den Kürzeren. Und die Roosters waren nicht der einzige Bezirksligist, der frühzeitig die Segel streichen musste – bei weitem nicht. Auch den BSC Regensburg (4:7 n.E. in Donaustauf), den FSV Prüfening (1:2 in Obertraubling) und den FC Viehhausen (0:3 in Riedenburg) erwischte es. Kurz vor dem Aus standen auch der SV Wenzenbach und der SV Breitenbrunn, sie zogen im Elfmeterschießen den Kopf aus der Schlinge.
Zwei Partien stehen jetzt noch aus, ansonsten stehen die Achtelfinalisten fest. Wer in der nächsten Runde auf wen trifft, das wurde am heutigen Donnerstagabend bei der Begegnung Serbischer Club-Donau gegen Ziegetsdorf (4:1) ausgelost. Losfee Amra zog im Beisein von Kreisspielleiter Mike Koriath und Kreisvorsitzender Harald Greß einige interessante Paarungen. Der Überblick.
Die Ergebnisse der zweiten Runde
SV Donaustauf – BSC Regensburg 7:4 n.E. (2:2, 3:3)
SV Burgweinting – TSV Kareth-Lappersdorf 0:5 (0:3)
SC Sinzing – SC Regensburg 0:6 (0:4)
SV Obertraubling – FSV Prüfening (1:0) 2:1
SG Duggendorf/Pielenhofen II – TSV Beratzhausen 1:4 (1:1)
DJK SV Keilberg – TSV Großberg 2:3 (0:2)
SG VfB/BSC Regensburg II – SG Walhalla Regensburg 1:4 (0:3)
TSV Pettenreuth – ATSV Pirkensee-Ponholz 0:5 (0:3)
TV Barbing – SV Wenzenbach 2:4 n.E. (0:0)
TV Riedenburg – FC Viehhausen 3:0 (1:0)
SG Peising/Abbach II – SV Breitenbrunn 5:7 n.E. (1:1, 2:2)
FC Oberhinkofen – FC Thalmassing 2:0 (1:0)
SG Oberndorf/Matting – SV Harting 2:1 (1:1)
Serbischer Club-Donau Regensburg – SpVgg Ziegetsdorf 4:1 (2:0)
Regensburger Turnerschaft – ASV Undorf (Mi., 13.8., 18.30 Uhr)
TSV Wörth – SpVgg Hainsacker (Di., 19.8., 18 Uhr)
Gefettete Teams ziehen in die nächste Runde ein.
Das sind die Paarungen des Achtelfinals
SV Obertraubling – TSV Kareth-Lappersdorf
SG Walhalla Regensburg – Sieger Wörth / Hainsacker
SC Regensburg – SV Wenzenbach
ATSV Pirkensee-Ponholz – SV Breitenbrunn
Serbischer Club-Donau Regensburg – TSV Beratzhausen
SG Oberndorf/Matting – SV Donaustauf
FC Oberhinkofen – TV Riedenburg
TSV Großberg – Sieger Turnerschaft / Undorf (Heimrechttausch falls TS weiterkommt)
Klassentiefere Teams haben grundsätzlich Heimrecht. Als Spieltag fürs Achtelfinale ist Mittwoch, der 27. August, vorgesehen. Das Viertelfinale ist für Freitag, den 3. Oktober, eingeplant.