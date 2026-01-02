Vier Bezirksligisten dabei: Derbys pur beim Suntec-Cup

Hallen-Spezialist Bastian Lobinger hat im Sommer bekanntlich die Farben gewechselt. Auf dem Schwarzenfelder Parkett wird der Spielertrainer erstmals die grünweißen Farben des FC Wernberg tragen. Der Bezirksligist stellt zwei Mannschaften, wobei die andere als SG Wernberg/Weihern an den Start geht. „Die Jungs haben Bock und so treten wir als FC und als SG an“, so Lobinger, der den Halbfinaleinzug anvisiert: „Wenn das geschafft ist, dann ist alles möglich. Wichtig ist, dass wir Spaß haben und dass sich keiner verletzt. Zur Gruppe kann man eher nicht viel sagen, denn man weiß ja nicht welche Spieler eingesetzt werden, aber generell ist das Turnier schon gut besetzt.“ Vor einem Jahr wurde der FC Zweiter, davor wiederum gewann er das Turnier.



Mit Lobingers „Ex“ SpVgg Pfreimd, dem SV Schwarzhofen und Ausrichter 1. FC Schwarzenfeld selbst sind drei weitere Bezirksligisten am Start. Es bleibt abzuwarten, welche Truppe die Coaches ins Rennen schicken – zumal Pfreimd und und Schwarzhofen am Wochenende im Doppeleinsatz sind. „Grundsätzlich haben wir keine Vorgaben. Wichtig ist, dass wir in der Halle verletzungsfrei bleiben“, betont Pfreimds Trainer Michael Hartlich, der einen „gemischten Kader“ aufbietet. „Von den Namen her ist es eine interessante Gruppe, entscheidend wird sein, mit welchen Spielern angetreten wird.“



Das Achterfeld wird von drei Kreisligisten komplettiert. Der TSV Detag Wernberg und die DJK Dürnsricht sorgen für noch mehr Derbystimmung. Die weiteste Anreise nimmt der SC Regensburg auf sich. Bei den Domstädtern, die zurück in die Bezirksliga wollen, nimmt sich Lukas Saradeth der Sache an. „In erster Linie freuen wir uns, bei einem Hallenturnier der 'klassischen Art' mit Rundumbande dabei zu sein“, meint Saradeth, der die eigene Gruppe als „relativ stark“ einschätzt. „Nichtsdestotrotz wollen wir einen gute Fußball zeigen und ins Halbfinale einziehen.“





Die Gruppeneinteilung:

Gruppe A: SV Schwarzhofen (Bezirksliga), SpVgg Pfreimd (Bezirksliga), SC Regensburg (Kreisliga), SG Weihern / Wernberg II (Kreisklasse)

Gruppe B: 1. FC Schwarzenfeld (Bezirksliga), FC Wernberg (Bezirksliga), TSV Detag Wernberg (Kreisliga), DJK Dürnsricht (Kreisliga)



Zum ausführlichen Turnierplan...