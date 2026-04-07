Vier Bezirksligen, sieben Spiele: Nachholduelle mit mächtig Druck

– Foto: Marcel Becker

In den Nachholspielen mehrerer Bezirksligen verdichtet sich die Lage in den Tabellen spürbar. In der Bezirksliga Enz/Murr, der Bezirksliga Franken, der Bezirksliga Oberschwaben sowie der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern geht es um Punkte, die in dieser Saisonphase schwerer wiegen als zuvor. Manche Mannschaften wittern den Sprung nach oben, andere kämpfen darum, Abstand zur Gefahrenzone zu gewinnen. Es sind Abende voller Spannung, weil selbst ein einzelnes Nachholspiel das Bild einer ganzen Liga verschieben kann.

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen II reist mit 40 Punkten als Tabellensiebter an und hat damit deutlich bessere Karten im oberen Mittelfeld. Der Rückstand auf SV Salamander Kornwestheim beträgt nur einen Punkt, auch TV Aldingen ist noch in Reichweite. Für die Gäste ist dieses Nachholspiel also eine Gelegenheit, sich weiter nach oben zu schieben. Für Hessigheim wiederum ist es ein Abend, an dem ein Erfolg die eigene Saison noch einmal merklich aufladen könnte.

Der TASV Hessigheim steht mit 33 Punkten auf Rang zehn und bewegt sich damit in einer Zone, die weder völlig entspannt noch akut bedrohlich wirkt. Gerade deshalb steckt in diesem Nachholspiel eine besondere Chance. Mit einem Heimsieg könnte Hessigheim nicht nur den Abstand nach unten vergrößern, sondern auch das dichte Mittelfeld noch einmal aufbrechen. Die Mannschaft liegt derzeit nur drei Punkte hinter FC Marbach und nur knapp hinter den Teams davor.

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Bezirksliga Franken

Do., 09.04.2026, 19:30 Uhr SV Wachbach SV Wachbach Sportfreunde Lauffen Lauffen 19:30 PUSH

Der SV Wachbach steht mit 23 Punkten auf Rang elf und braucht Zähler, um sich im unteren Mittelfeld besser zu behaupten. Die Lage ist angespannt, weil der Abstand nach hinten nicht groß ist. Ein Heimsieg gegen einen Gegner aus dem oberen Feld hätte deshalb nicht nur tabellarischen Wert, sondern auch eine starke emotionale Wirkung. Die Sportfreunde Lauffen reisen mit 37 Punkten an und stehen damit auf Rang sieben. Der Blick nach oben ist noch nicht verstellt, denn der Rückstand auf TSV Pfedelbach und FSV Friedrichshaller SV ist überschaubar. Für Lauffen geht es darum, den Anschluss an die oberen Plätze zu halten. Wachbach dagegen kämpft um Luft. Es ist ein Duell zweier Mannschaften mit sehr unterschiedlicher Ausgangslage, aber gerade deshalb mit großer Spannung. ---

Der FSV Schwaigern geht als Tabellendritter mit 41 Punkten in dieses Nachholspiel und spürt, dass in der Spitzengruppe noch einiges in Bewegung geraten kann. Der Rückstand auf FC Union Heilbronn beträgt nur einen Punkt, auf Aramäer Heilbronn sind es drei. Ein Heimsieg würde also nicht nur die eigene starke Saison bestätigen, sondern auch den Druck nach oben erhöhen. Der FSV Friedrichshaller SV steht mit 37 Punkten auf Rang sechs und gehört ebenfalls zu den Mannschaften, die sich noch Hoffnungen auf weitere Sprünge machen dürfen. Vier Punkte Rückstand auf Schwaigern zeigen, wie viel Gewicht in dieser Begegnung steckt. Wer hier gewinnt, stärkt seine Position im oberen Feld. Wer verliert, muss einen empfindlichen Dämpfer hinnehmen. ---

Für die SG Stetten/Kleingartach ist dieses Nachholspiel von großer Bedeutung. Die Mannschaft steht mit 13 Punkten auf Rang 15 und braucht dringend Erfolgserlebnisse, um im Kampf gegen den Abstieg nicht noch weiter unter Druck zu geraten. Gegen einen direkten Konkurrenten aus dem Tabellenkeller ist die Fallhöhe besonders groß. Die SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim ist mit 8 Punkten Schlusslicht und damit noch stärker unter Zugzwang. Genau deshalb ist dieses Spiel so aufgeladen. Beide Mannschaften wissen, dass Punkte in direkten Duellen im unteren Tabellendrittel oft doppelt zählen. Für Stetten/Kleingartach geht es um Distanz zum Tabellenende, für Markelsheim/Elpersheim um einen dringend benötigten Hoffnungsschimmer.

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Bezirksliga Oberschwaben