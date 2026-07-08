Vier Bezirksliga-Zugänge und zwei Wechsel bei den Kreisligisten

– Foto: Christian Schneider

Der FC Durlangen aus der Bezirksliga Ostwürttemberg bindet zur neuen Saison vier junge Spieler in den Aktivenbereich ein. Fynn Drexler hatte bereits in der Rückrunde erste Schritte bei den Aktiven gemacht und gehört nun fest zum Kader. Jakob Waibel und Niklas Bundschuh schaffen als Eigengewächse den Sprung aus der Jugend und sollen neben der A-Jugend auch die Aktiven verstärken. Jannick Schulz kommt aus der Jugend des TSV Mutlangen nach Durlangen. Das Quartett steht für Entwicklung, Perspektive und zusätzliche Breite im Kader.

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TSG Zell u.A.

Die TSG Zell unter Aichelberg aus der Kreisliga B7 Neckar/Fils verstärkt sich mit Sandro Scaglione. Der 33-jährige Offensivallrounder kommt mit Erfahrung aus seinen Stationen in Schlierbach, Faurndau und Jebenhausen/Bezgenriet. Dort sammelte er 45 Scorerpunkte in 58 Spielen. Scaglione ist auf dem Flügel und im Sturm einsetzbar, gilt als abschlussstark, schnell und fit. Das Trainerteam kennt ihn bereits aus Schlierbacher Zeiten. In Zell will er mit vertrauten Mitspielern noch einmal angreifen.

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SV Thalfingen

Der SV Thalfingen aus der Kreisliga A2 Donau/Iller bindet mit Noah Schmechtig den nächsten Nachwuchsspieler in den Aktivenbereich ein. Der Flügelspieler gehört bereits seit 2020 dem Verein an und verstärkt künftig die erste Mannschaft. Schmechtig überzeugt mit Tempo, Technik und großem Einsatzwillen. Auch abseits des Spielfelds gilt er als zuverlässiger Helfer im Vereinsleben. Mit dem Schritt in den Aktivenbereich setzt der SV Thalfingen weiter auf die Entwicklung eigener Talente und langfristige Kontinuität im Kader.

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