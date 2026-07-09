Vier Bezirksliga-Zugänge und zwei Transfers in der Kreisliga

– Foto: Thomas Nast

Der SKV Eglosheim aus der Kreisliga A1 Enz/Murr verstärkt sich mit Firat Baran. Der 36-jährige Defensivspieler wechselt vom FV Dersim Sport Ludwigsburg nach Eglosheim und bringt viel Erfahrung mit. Baran soll dem SKV vor allem in der Defensive Stabilität geben. Zu seinen genannten Stärken zählen Tempo, Zweikampfführung und Spielaufbau. Mit seinem Einsatz und seiner Routine soll er der Mannschaft in der kommenden Saison helfen und den Kader im hinteren Bereich gezielt verstärken.

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SV Hegnach

Der SV Hegnach aus der Kreisliga B1 Rems/Murr/Hall verpflichtet Michele Tzianas als ersten Neuzugang für die Saison 2026/27. Der Offensivspieler wechselt von der SpVgg 1897 Cannstatt nach Hegnach und soll das Angriffsspiel verstärken. Tzianas kann sowohl als Stürmer als auch im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Mit Torgefahr, Kreativität und Tempo bringt er mehrere Qualitäten für den vorderen Bereich mit. Der SV Hegnach gewinnt damit eine zusätzliche Option für die Offensive.

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FC Durlangen

Der FC Durlangen aus der Bezirksliga Ostwürttemberg erweitert seinen Kader mit Dan-Mircea Dumitrica, Julian Hörner, Luca Schöttle und Yan Bretzler. Dumitrica trainierte bereits in der Rückrunde mit und kam schon bei den Aktiven zum Einsatz. Der Zentrumsspieler soll im Mittelfeld Impulse setzen. Hörner kehrt nach längerer Pause in den Teamsport zurück und bringt Erfahrung ein. Schöttle kommt vom TSV Großdeinbach und verstärkt vor allem die Außenbahnen der zweiten Mannschaft. Bretzler kehrt vom FC Spraitbach zu seinen Wurzeln nach Durlangen zurück.

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