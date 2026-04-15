Vier Bezirksliga-Verlängerungen und sechs Kreisliga-Zugänge

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der TSV Heimsheim setzt in der Bezirksliga Enz/Murr weiter auf personelle Kontinuität und hält gleich mehrere wichtige Kräfte im Kader. Mit Maik Selenka bleibt der Defensive ein dynamischer und einsatzfreudiger Spieler erhalten, während Mike Martin auch künftig im Angriff mit seiner Effizienz vor dem Tor gefragt sein wird. Im Tor setzt der Verein weiter auf Mehmet Gündüz, dessen Paraden und Präsenz ihm den Rang eines verlässlichen Rückhalts eingebracht haben. Hinzu kommt Patrick Prinz, der mit seiner Vielseitigkeit offensiv wie defensiv eine wertvolle Option bleibt. So sichert sich Heimsheim Stabilität in mehreren Mannschaftsteilen zugleich.
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Der SV Svetia Sava Reutlingen treibt in der Kreisliga B3 Alb seinen personellen Umbau mit Nachdruck voran. Mit Kostas Tsipniantis und Sebastian Dittrich erhält der Angriff zusätzliche Wucht, während Dejan Svirac und Monta Mhamdi dem Mittelfeld mehr Struktur, Kreativität und Dynamik verleihen sollen. In der Defensive soll Nikolaos Sidiropulos für Stabilität sorgen. Besonders bemerkenswert ist zudem die Rückkehr von Petros Tengelidis, der künftig als Sportdirektor wirkt. Der frühere griechische Erstligaspieler und erfahrene Trainer übernimmt damit eine Schlüsselrolle zwischen Kaderplanung, sportlicher Ausrichtung und enger Zusammenarbeit mit Mannschaft, Trainerteam und Vereinsführung. So setzt der Klub ein klares Signal für die Zukunft.
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