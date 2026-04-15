Vier Bezirksliga-Verlängerungen und sechs Kreisliga-Zugänge News aus den Vereinen: Was hat sich getan? von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Joachim Koschler

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

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TSV Heimsheim Der TSV Heimsheim setzt in der Bezirksliga Enz/Murr weiter auf personelle Kontinuität und hält gleich mehrere wichtige Kräfte im Kader. Mit Maik Selenka bleibt der Defensive ein dynamischer und einsatzfreudiger Spieler erhalten, während Mike Martin auch künftig im Angriff mit seiner Effizienz vor dem Tor gefragt sein wird. Im Tor setzt der Verein weiter auf Mehmet Gündüz, dessen Paraden und Präsenz ihm den Rang eines verlässlichen Rückhalts eingebracht haben. Hinzu kommt Patrick Prinz, der mit seiner Vielseitigkeit offensiv wie defensiv eine wertvolle Option bleibt. So sichert sich Heimsheim Stabilität in mehreren Mannschaftsteilen zugleich. +++