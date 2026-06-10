Vier Bezirksliga-Abschiede, Kreisliga-Zugang und weiterer Transfer

– Foto: Mika Traub

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Die SGM Rindelbach/Neunheim verstärkt ihren Kader für die Saison 2026/2027 mit Marius Gentner. Der Offensivspieler wechselt vom Bezirksligisten TV Neuler zur SGM und kehrt damit an eine bekannte Wirkungsstätte zurück. Bereits in der Vergangenheit lief Marius Gentner für die Spielgemeinschaft auf und konnte dort seine Qualitäten zeigen. Nun bringt er zusätzliche Bezirksliga-Erfahrung mit. Mit Spielstärke, Torgefahr und Erfahrung soll er der Mannschaft neue Impulse geben.

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Türkspor Nürtingen

Türkspor Nürtingen verabschiedet mit Okan Elmas, Mert Bucan, Mikail Kücüksolak und Alperen Nehir vier verdiente Vereinsgesichter. Okan Elmas unterstützte die Mannschaft als Spielleiter, Betreuer an Spieltagen und Teil des Trainerteams. Mert Bucan kam in der vergangenen Saison auf 26 Einsätze und drei Tore. Mikail Kücüksolak absolvierte insgesamt 40 Spiele und erzielte ein Tor, Alperen Nehir traf in 16 Partien sechsmal. Der Bezirksligist bedankt sich für Einsatz, Leidenschaft und Teamgeist und wünscht allen für den weiteren Weg alles Gute.

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VfR Sulz

Der VfR Sulz, Meister der Bezirksliga Nordschwarzwald, verstärkt seine Offensive mit Marvin Beck. Der 21-Jährige ist im offensiven Zentrum zuhause, kann aber auch flexibel über die Außenbahnen eingesetzt werden. Beck bringt Torgefahr, Kreativität und Spielfreude mit. Erfahrungen sammelte er bereits beim TuS Ergenzingen, SV Böblingen und VfB Bösingen. Nun soll er in Sulz neue Impulse setzen.

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