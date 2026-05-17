Vier Auswärtssiege: Staaken und SCC außer Form, BSC jubelt

– Foto: Ralf Seedorff

Am Wochenende steht der 30. Spieltag der Berlin-Liga an.

Nach miserabler Rückrunde hat Altglienicke II zuletzt die Kurve gekriegt. Am Freitag folgte der dritte Sieg in Folge. Bei Türkspor brachte Emir Bakal die Regionalliga-Reserve bereits nach wenigen Sekunden in Führung. Louis Wagner, Saimir Koci, Ibrahim El Taib und Moritz Tomczak trafen in der Folge.

Im Kellerduell treten Südwest und Biesdorf auf der Stelle. Im direkten Duell teilten beide die Punkte. Dabei gingen die Gäste nach torloser erster Halbzeit und folgendem Platzverweis in Unterzahl in Führung, doch die glich Juan Cernescu in der Nachspielzeit aus. ---

Blau Weiß 90 hat seine Ambitionen auf Platz zwei in Rudow unterstrichen. Darryl Geurts traf im ersten Durchgang. Nach der Pause legten Niklas Struck per Doppelpack und Emre Rosin nach. Rudow kam noch zum Ehrentreffer. ---

Die Füchse haben im Topspiel bei Wilmersdorf eine der besten Saisonleistungen abrufen können und gezeigt, warum sie mit deutlichem Abstand auf Platz eins stehen. Rayan Ait Manssour traf doppelt. Auch Enes Gök, Victor Sunday und Cengizhan Haney waren erfolgreich. ---

Der SFC Stern 1900 hat den Höhenflug von Empor beendet. Dabei sah es zunächst anders aus. Nach torloser erster Halbzeit brachte Timon Hätscher die Gäste in der 58. Minute in Führung, verpasste bei einem Lattentreffer im Anschluss das 0:2. Dann schlug Stern zurück. Tim Schönfuß-Hahm traf zum Ausgleich, ehe der zur Pause eingewechselte Oliver Gantzberg die Partie per Doppelpack entschied. ---

Trainer-Effekt? Zumindest hat der Frohnauer SC das erste Spiel unter Olaf Jahn, der die Mannschaft in dieser Woche übernommen hatte, gewonnen und damit wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt. Said Bachar traf schon in der 2. Minute zur Führung. Anschließend entschied Charlie Werner die Partie per Hattrick. ---

Dem SC Charlottenburg geht zum Saisonende scheinbar etwas die Puste aus. Im Heimspiel gegen Mariendorf geriet der SCC ordentlich unter die Räder, lag zur Pause 0:3 und später 0:6 hinten. In der Nachspielzeit fiel nur noch ein Ehrentreffer. Für Mariendorf waren Ali Mohammed Kasola (3 Tore), Yusuf Yorguner (2) und Vincent Bühler erfolgreich. ---

Polar Pinguin ist wieder ans Tabellenende gerutscht. Zu Hause war gegen den Berliner SC nichts zu holen. Stephan Ngah traf nach der Anfangsviertelstunde zur Führung. Jeff Nnaemeka-Chukwurah erhöhte kurz vor der Pause. Lion Schumann setzte der Partie den Deckel drauf. ---

Auch Staaken ist außer Form. Nach zwischenzeitlichem Formhoch und dem Sprung in die Top 5 folgte am Sonntag die vierte Niederlage in Folge. Nach torloser erster Halbzeit entschieden Leandro Röttgen, Jean-Marc Soine und Sebastian Wolf die Partie zugunsten der Gäste aus Hohen Neuendorf, die damit im Tabellenkeller auf Rang 12 sprangen.

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