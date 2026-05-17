 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligavorschau

Vier Auswärtssiege: Staaken und SCC außer Form, BSC jubelt

30. Spieltag der Berlin-Liga im Überblick

von ser · Heute, 20:40 Uhr · 0 Leser
– Foto: Ralf Seedorff

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Berlin-Liga
SC Staaken
H. Neuendorf
Altglienicke II
Wilmersdorf

Am Wochenende steht der 30. Spieltag der Berlin-Liga an.

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Fr., 15.05.2026, 19:30 Uhr
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
0
5
Abpfiff

Nach miserabler Rückrunde hat Altglienicke II zuletzt die Kurve gekriegt. Am Freitag folgte der dritte Sieg in Folge. Bei Türkspor brachte Emir Bakal die Regionalliga-Reserve bereits nach wenigen Sekunden in Führung. Louis Wagner, Saimir Koci, Ibrahim El Taib und Moritz Tomczak trafen in der Folge.

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Fr., 15.05.2026, 19:00 Uhr
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
1
1
Abpfiff

Im Kellerduell treten Südwest und Biesdorf auf der Stelle. Im direkten Duell teilten beide die Punkte. Dabei gingen die Gäste nach torloser erster Halbzeit und folgendem Platzverweis in Unterzahl in Führung, doch die glich Juan Cernescu in der Nachspielzeit aus.

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Fr., 15.05.2026, 19:30 Uhr
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
1
4
Abpfiff

Blau Weiß 90 hat seine Ambitionen auf Platz zwei in Rudow unterstrichen. Darryl Geurts traf im ersten Durchgang. Nach der Pause legten Niklas Struck per Doppelpack und Emre Rosin nach. Rudow kam noch zum Ehrentreffer.

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Fr., 15.05.2026, 19:30 Uhr
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
1
5
Abpfiff

Die Füchse haben im Topspiel bei Wilmersdorf eine der besten Saisonleistungen abrufen können und gezeigt, warum sie mit deutlichem Abstand auf Platz eins stehen. Rayan Ait Manssour traf doppelt. Auch Enes Gök, Victor Sunday und Cengizhan Haney waren erfolgreich.

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Gestern, 14:00 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
3
1

Der SFC Stern 1900 hat den Höhenflug von Empor beendet. Dabei sah es zunächst anders aus. Nach torloser erster Halbzeit brachte Timon Hätscher die Gäste in der 58. Minute in Führung, verpasste bei einem Lattentreffer im Anschluss das 0:2. Dann schlug Stern zurück. Tim Schönfuß-Hahm traf zum Ausgleich, ehe der zur Pause eingewechselte Oliver Gantzberg die Partie per Doppelpack entschied.

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Heute, 11:30 Uhr
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
0
4
Abpfiff

Trainer-Effekt? Zumindest hat der Frohnauer SC das erste Spiel unter Olaf Jahn, der die Mannschaft in dieser Woche übernommen hatte, gewonnen und damit wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt. Said Bachar traf schon in der 2. Minute zur Führung. Anschließend entschied Charlie Werner die Partie per Hattrick.

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Heute, 12:00 Uhr
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
1
6
Abpfiff

Dem SC Charlottenburg geht zum Saisonende scheinbar etwas die Puste aus. Im Heimspiel gegen Mariendorf geriet der SCC ordentlich unter die Räder, lag zur Pause 0:3 und später 0:6 hinten. In der Nachspielzeit fiel nur noch ein Ehrentreffer. Für Mariendorf waren Ali Mohammed Kasola (3 Tore), Yusuf Yorguner (2) und Vincent Bühler erfolgreich.

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Heute, 14:00 Uhr
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
0
3

Polar Pinguin ist wieder ans Tabellenende gerutscht. Zu Hause war gegen den Berliner SC nichts zu holen. Stephan Ngah traf nach der Anfangsviertelstunde zur Führung. Jeff Nnaemeka-Chukwurah erhöhte kurz vor der Pause. Lion Schumann setzte der Partie den Deckel drauf.

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Heute, 14:00 Uhr
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
0
3
Abpfiff

Auch Staaken ist außer Form. Nach zwischenzeitlichem Formhoch und dem Sprung in die Top 5 folgte am Sonntag die vierte Niederlage in Folge. Nach torloser erster Halbzeit entschieden Leandro Röttgen, Jean-Marc Soine und Sebastian Wolf die Partie zugunsten der Gäste aus Hohen Neuendorf, die damit im Tabellenkeller auf Rang 12 sprangen.

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