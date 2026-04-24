Vier Ausfälle zu viel – Aufsteiger Hochdahl geht leer aus

Hochdahl schlägt sich lange gut – Foto: Christian Haas

Ratingen 04/19 II (U23) – SC Rhenania Hochdahl 3:0 (0:0). Gut 70 Minuten lang zeigte der abstiegsgefährdete SC Rhenania beim Tabellenachten eine gute Leistung. Das bis dahin torlose Remis entsprach dem Spielverlauf. Dann entschieden zwei Spieler die Partie zugunsten der Gastgeber.

Der zum erweiterten 04/19-Oberligakader zählende Eleftherios Vasileiadis sorgte auf Vorarbeit von Leo Kaiser mit seinem 15. Saisontreffer für die Führung (70.). Die ersatzgeschwächten Hochdahler, bei denen gegenüber dem Vorsonntag gleich vier Stammkräfte fehlten, blieben zunächst noch im Spiel. Erst der nach einer Stunde eingewechselte Ilyas Elkhattabi versetzte mit seinem Doppelpack (78., 85.) dem Aufsteiger den endgültigen K.o.

Wenige klare Torchancen

„Eine vermeidbare Niederlage, weil wir bis zum ersten Gegentor ein gleichwertiger Gegner waren. Nur haben wir unsere zwei, drei gut herausgespielten Chancen nicht verwertet. Das hatte uns der Gegner voraus. Am Ende konnten wir unsere vier Ausfälle nicht kompensieren“, bilanzierte SCR-Coach Mursel Zabeli. Dessen Team überzeugte lange Zeit mit konsequenter Defensivarbeit, ließ dem spielerisch guten Gegner nur wenig Freiräume. Wie der in die Startelf gerückte Elias Winkelmann, der gegen den torgefährlichen Vasileiadis bis zu seiner Auswechselung eine gute Partie machte. Weil sich die Kontrahenten im Mittelfeld weitgehend neutralisierten, waren klare Torchancen rar gesät.